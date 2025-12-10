Ion Ceban vrea testare antidrog pentru elevii din Republica Moldova. Dan Perciun: „Nu există așa ceva în UE”. Video

Republica Moldova. Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a anunțat inițiativa de a introduce testarea antidrog în școlile din Chișinău, ca parte a unui pachet de măsuri de prevenire a consumului de stupefiante în rândul elevilor.

Edilul susține că testarea ar urma să se facă doar cu acordul părinților, iar săptămâna viitoare urmează să fie prezentat public Planul municipal de prevenire și combatere a consumului de droguri în rândul minorilor și tinerilor.

„Vom examina introducerea testării antidrog în instituțiile educaționale, atunci când părinții sunt de acord cu acest lucru. Săptămâna viitoare urmează să fie propus opiniei publice Planul municipal de prevenire și combatere a consumului de droguri în rândul minorilor și tinerilor”, a declarat Ion Ceban, într-un video postat pe Facebook.

Edilul afirmă că subiectul trebuie discutat la nivel național, inclusiv în Consiliul Național de Securitate și în comisiile de profil din Parlament. Totuși, în mesajul său nu a menționat cine ar urma să realizeze testele, în ce condiții și după care procedură.

„Pentru persoanele de la 13 ani, așa cum se face în alte state, pentru că există o astfel de experiență. Să fie făcută cu o periodicitate anumită și la fel să fie examinată oportunitatea ca în cadrul acelor controale medicale pe care le avem regulate în instituții, la fel să fie abordat subiectul dat”, a mai afirmat edilul.

Declarațiile primarului au fost urmate de o reacție rapidă și tranșantă din partea ministrului Educației, Dan Perciun, care s-a arătat surprins de propunere și a criticat-o dur, considerând-o lipsită de eficiență.

„Implementarea unei asemenea măsuri ar însemna constrângerea a 107.000 de copii să treacă printr-o procedură intruzivă și inutilă. Astfel de idei năstrușnice apar, de regulă, anume pe fundalul unui exces de… inspirație. Accentul trebuie pus pe ceea ce funcționează cu adevărat: prevenție, informare și combaterea rețelelor criminale implicate în traficul de droguri. În ultimele luni vedem acțiuni ferme ale Ministerului Afacerilor Interne în identificarea și tragerea la răspundere a celor implicați în traficul ilicit”, a scris ministrul pe Facebook.

Dan Perciun subliniază că testările antidrog aplicate în masă nu există în nicio țară membră a Uniunii Europene, iar acolo unde apar, sunt strict reglementate și utilizate doar în situații punctuale.

Dezbaterea vine într-un context în care autoritățile au intensificat măsurile de prevenire. În luna noiembrie, Ministerul Educației și Cercetării a lansat o campanie națională de informare privind riscurile consumului și traficului de droguri în rândul minorilor, în timp ce Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din Chișinău a anunțat elaborarea unui plan complex antidrog destinat instituțiilor de învățământ.

La nivel central, membrii Comisiei Naționale Antidrog au discutat pe 3 decembrie necesitatea unui mecanism clar de raportare a cazurilor suspecte în școli, pentru a preveni accesul dealerilor în apropierea instituțiilor educaționale. Poliția atenționează că numărul dosarelor legate de distribuția stupefiantelor este în creștere alarmantă.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, în primele zece luni ale anului 2025 au fost înregistrate peste 1.800 de cazuri penale privind drogurile, iar valoarea drogurilor confiscate a depășit 97 de milioane de lei.

Datele oficiale arată că în Republica Moldova sunt înregistrați aproximativ 50.000 de consumatori de substanțe narcotice, dintre care aproape jumătate folosesc droguri injectabile. Specialiștii estimează că doar 12.000 reușesc să scape de acest viciu prin tratamente și programe de reabilitare.

În privința minorilor, autoritățile recunosc că nu există statistici exacte, întrucât consumul este deseori ascuns, iar mulți tineri nu sunt înregistrați în sistem.