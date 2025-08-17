Monden La 49 de ani, Ioana Năstase, soția lui Ilie, în formă maximă în costum de baie. Foto







Ioana Năstase este o femeie frumoasă, dar acum s-a afișat pentru prima dată și în costum de baie și a lăsat formele la vedere. Soția campionului are cu ce se lăuda.

Soția lui Ilie Năstase se îngrijește temeinic, cel puțin asta reiese din ultimele fotografii postate pe o rețea de socializare. Aceasta a decis să se afișeze în costum de baie, semn că nu are niciun fel de inhibiții. Chiar și așa ținuta ei este bine studiată. Are un pareo în aceiași nuanță ca și costumul. Desigur că din fotografie nu lipsesc ochelarii de soare, și nici alte accesorii.

Cert este că de această dată doamna Năstase a renunțat la tocuri, dar a ales o culoare electrizantă care o scoate din anonimat. A primit de la fani zeci de comentarii și sute de like-uri, semn că alegerile vestimentare au fost cele potrivite. Ioana și Ilie Năstase sunt căsătoriți de aproape șapte ani, timp în care au și vrut să divorțeze.

Mai exact ea este cea care a băgat o astfel de acțiune în instanță de mai multe. Prima dată a făcut acest lucru după un episod violent pe care l-a suferit. La acel moment, Ioana chemat inclusiv poliția să intervină. În cele din urmă a decis să nu depună plângere împotriva campionului și să-l ierte. În cele din urmă a decis să îl ierte de tot și să continue relația.

Doar că un an mai târziu, Ioana a făcut aceiași mișcare, și a declarat că nu se mai poate conviețui cu Ilie. Drept urmare divorțul este singura cale. Care este motivul pentru a renunțat la acțiune și de această dată, nu știm. Cert este că cei doi au rămas împreună, pentru ca anul acesta scenariul să se repete. Ioana s-a supărat din nou și a introdus iar acțiunea de divorț, la care în cele din urmă a renunțat.