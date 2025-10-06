Ioana Ginghină, dans provocator. Fanii au criticat-o

Actrița Ioana Ginghină a surprins fanii cu o nouă activitate pe care a început să o studieze: dansul pe tocuri. Ea a împărtășit imagini din timpul primelor lecții, arătând entuziasmul pentru această experiență provocatoare și inedită.

După divorțul de actorul Alexandru Papadopol, viața Ioanei Ginghină a cunoscut schimbări importante. Actrița a ales să se concentreze mai mult pe dezvoltarea personală și profesională și și-a intensificat prezența pe rețelele de socializare, oferind publicului conținut inspirațional și deschis despre experiențele sale.

Dansul pe tocuri reprezintă, pentru ea, un mod de a combina exercițiul fizic cu creativitatea și expresivitatea artistică. Într-un clip publicat online, Ioana a demonstrat că nu există limite de vârstă pentru a învăța lucruri noi: „La 48 de ani, îți poți împlini orice vis — oricât de provocator ar părea”, a transmis actrița.

Postarea de pe TikTok a generat comentarii variate din partea urmăritorilor. Dacă unii au privit-o cu umor și apreciere, alții au fost surprinși de alegerea ei.

„Asta ne mai trebuia să vedem!” „Vechile obiceiuri din tinerețe nu le uiți.” „Dansează... Ce este așa rău? Este dans contemporan, cred... Nu mai știu exact.” „Hot! Senzualitatea nu are vârstă!”

Interesul Ioanei pentru acest tip de dans nu este unul recent. În 2019, după despărțirea de tatăl fiicei sale, Ruxandra, actrița și-a propus să exploreze noi experiențe și a decis să urmeze cursuri de dans la bară, inspirată de filmul Hustlers.

„Mai nou, după ce am văzut filmul «Hustlers» încerc să-mi găsesc undeva cursuri de dans la bară. Nu pentru că vreau să-mi schimb domeniul de activitate, ci pentru că sunt foarte mulți mușchi puși la muncă atunci când faci genul ăsta de sport. Plus că nu se știe niciodată ce rol voi primi, așa că mi s-a părut foarte interesant. Mi-am adus aminte că am și o prietenă care face deja asta și am zis că vreau și eu”, a povestit actrița.

Ioana Ginghină și-a exprimat, totodată, respectul pentru cele care practică acest tip de dans: „O să le apreciez mai mult pe fetele care dansează la bară. Bine, le apreciam și așa, pentru că știu că este foarte greu ce fac ele.”