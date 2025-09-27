Social

Interviurile video devin cheia angajărilor în România. CV-urile clasice nu mai sunt suficiente

Interviurile video devin cheia angajărilor în România. CV-urile clasice nu mai sunt suficiente
Interviurile video câștigă teren în România, înlocuind treptat CV-ul clasic în procesul de recrutare. Potrivit unui sondaj realizat de Bestjobs, angajatorii apreciază tot mai mult capacitatea candidaților de a-și exprima personalitatea și abilitățile de comunicare direct prin clipuri video, considerând că acestea oferă o imagine mai completă decât un simplu document.

Interviurile video, instrument esențial pentru evaluarea candidaților

Conform sondajului Bestjobs, peste două treimi dintre angajatori consideră că vizualizarea unui interviu video înainte de interviul oficial este foarte importantă. Aceștia afirmă că astfel pot evalua personalitatea, modul de comunicare și atitudinea reală a candidatului, aspecte care nu reies întotdeauna dintr-un CV tradițional.

„ Interviurile video sunt puntea care îi ajută să vadă dincolo de CV și să decidă pe cine invită în interviul final”, explică Mara Șuteu, Brand Manager Bestjobs.

Metoa devine astfel un instrument practic de preselecție pentru angajatori, care economisește timp și reduce riscul de a trece cu vederea talente valoroase.

Ce cred candidații despre interviurile video

Datele sondajului arată că aproape jumătate dintre candidați cred că șansele lor de a fi invitați la un interviu oficial ar crește dacă ar putea să se prezinte printr-un scurt video. Principala frustrare a aplicanților rămâne lipsa feedback-ului după depunerea CV-urilor, ceea ce face ca formatul video să fie perceput ca o modalitate de a-și evidenția personalitatea și competențele.

Angajati

Angajați. Sursa foto: Freepik

Studiul mai arată că angajatorii apreciază interviurile video ca un filtru de calitate, deoarece acestea permit reducerea timpului alocat preselecției și oferă o imagine mai completă asupra potențialului fiecărui candidat. Unele companii au început să integreze interviurile video chiar în prima etapă de recrutare, alături de testele online.

Autenticitatea, punte între candidați și angajatori

„Într-o lume dominată de conținut digital generat de AI, autenticitatea rămâne cheia. Angajatorii nu caută doar competențe tehnice, ci și personalitatea și energia pe care cineva le aduce într-o echipă”, adaugă Mara Șuteu, potrivit Mediafax.

Această abordare transformă interviurile video dintr-o opțiune opțională într-un standard tot mai frecvent în procesul de recrutare al angajatorilor.

