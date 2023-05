Interviu cu Papa Francisc: „Misiunea noastră de pace este în desfășurare. Îi vom aduce acasă pe copiii ucraineni”

În avionul care l-a adus înapoi din Ungaria la Roma, Pontiful s-a alăturat jurnaliştilor, s-a aşezat în faţa lor şi în interviul acordat le-a dezvăluit că în timpul întrevederilor pe care le-a avut cu premierul Viktor Orban şi cu Hilarion – mitropolitul ortodox al Budapestei şi Ungariei, fosta mână dreaptă a patriarhului Moscovei Kirill – „nu am vorbit despre Scufița Roșie”, ci despre medierea pentru pacea în Ucraina. Pontiful susține că reconcilierea poate fi realizată doar prin deschiderea unor canale și prin relații diplomatice. „Sunt dispus să fac tot posibilul”. Suveranul Pontif a vorbit despre migranți, reiterând că Europa trebuie să-și asume responsabilitatea de a nu abandona „cele cinci țări mediteraneene în care debarcă aceştia”, dar şi despre starea sa de sănătate la momentul recentei internări: „Nu am leșinat. Am avut o pneumonie acută severă, însă corpul meu a reacționat bine. Nu sunt cum eram acum doi ani, însă următoarele călătorii sunt confirmate”, a declarat Papa Francisc într-un interviu pentru La Stampa.

Reporter: Sfinția Voastră, prim-ministrul Ucrainei v-a cerut ajutorul pentru a aduce înapoi copiii deportați în Rusia. Credeţi că îl puteţi ajuta?

Papa Francisc: Da, Sfântul Scaun a acționat ca intermediar în unele situații de schimb de prizonieri și totul a decurs bine prin ambasadă. Cred că lucrurile pot merge bine și cu această ocazie. Este important. Sfântul Scaun este dispus să o facă pentru că este corect, trebuie să ajutăm, pentru ca acesta să nu fie un casus belli, ci un caz uman. Înainte de a fi o pradă de război sau o deportare de război, este o problemă de umanitate. Toate gesturile umane ajută, în timp ce gesturile de cruzime nu ajută. Trebuie să facem tot ce este posibil din punct de vedere uman. Eu cred că pacea se face întotdeauna prin deschiderea canalelor, pacea nu se poate face niciodată prin închidere. Îi invit pe toți să deschidă relații, canale de prietenie… Chiar dacă nu este ușor. I-am spus aceleaşi lucruri lui Orban și le-am spus de fapt peste tot pe unde am fost. Hilarion este o persoană pe care o respect foarte mult și cu care am avut mereu o relație bună. Și a avut amabilitatea să vină să mă vadă, apoi a participat la Liturghie și l-am văzut și la aeroport. Este o persoană inteligentă cu care se poate vorbi, iar aceste relații trebuie menținute. Am vorbit cu Patriarhul Kirill o singură dată de când a început războiul, 40 de minute prin zoom; apoi prin Anthony, care acum este în locul lui Hilarion și care vine să mă vadă. Este un episcop care a fost paroh la Roma și cunoaște bine mediul, iar prin el sunt în contact cu Kirill. Întâlnirea pe care trebuia să o avem anul trecut la Ierusalim a fost anulată: va trebui s-o facem. Și apoi, cu rușii am o relație bună prin ambasadorul care pleacă acum; se află de şapte ani la Vatican, este un om grozav, un om ”comme il faut”. O persoană serioasă, cultă, foarte echilibrată.

Reporter: Ar putea Hilarion și Orban să accelereze procesul de pace și să facă posibilă o întâlnire între dumneavoastră și Vladimir Putin? Pot acţiona ca intermediari?

Papa Francisc: Vă imaginați că în timpul acestor întâlniri nu am vorbit doar despre Scufița Roșie, da? Am vorbit despre toate aceste lucruri. Vorbim despre asta pentru că toată lumea este interesată de calea către pace. Sunt dispus să fac tot ce trebuie făcut. Acum este în desfășurare o misiune care încă nu este publică. Voi vorbi despre asta când va fi publică.

Reporter: Ați lansat un apel pentru a deschide ușile săracilor, migranților. I-aţi cerut şi lui Orban să redeschidă granițele rutei balcanice pe care a închis-o?

Papa Francisc: Cred că migrațiile reprezintă o problemă pe care Europa trebuie să o înfrunte. Sunt cinci țări care suferă cel mai mult din cauza acestui fenomen: Cipru, Grecia, Malta, Italia, Spania; sunt țări mediteraneene și acolo debarchează majoritatea . Iar dacă Europa nu se ocupă de asta, de o distribuire echitabilă a migranților, problema va fi doar a acestor țări. Eu cred că Europa trebuie să demonstreze că este Uniunea Europeană chiar și în fața acestei situaţii. Mai există o problemă legată de migrație și vorbim de rata natalității. Există state, precum Italia și Spania, în care nu se nasc copii. Anul trecut am vorbit despre asta într-o întâlnire a familiilor, iar în ultima perioadă am văzut că și guvernul, dar și alte guverne, vorbesc despre asta. Vârsta medie în Italia este de 46 de ani, în cazul Spaniei este și mai mare, și există sate mici care sunt pustii. Un program de migrație, bine realizat, după modelul pe care l-au implementat unele țări – mă gândesc, de exemplu, la Suedia în perioada dictaturilor din America Latină – poate ajuta și aceste țări care au o natalitate scăzută.

Reporter: Am fost foarte surprinși când aţi ajuns la spital, aţi spus că aţi leșinat…

Papa Francisc: M-am simţit foarte rău la sfârșitul audienţei de miercuri, nu aveam chef să iau prânzul, m-am întins puțin, nu mi-am pierdut cunoștința, dar aveam febră foarte mare, iar la trei după-amiaza doctorul m-a dus imediat la spital. Am avut pneumonie acută severă, în partea inferioară a plămânului; Slavă Domnului că pot spune că organismul, corpul meu a răspuns bine.

Reporter: Următoarea călătorie va fi la Lisabona: simțiţi energia de a merge la Ziua Mondială a Tineretului?

Papa Francisc: Voi merge. Sper să reuşesc, voi vedeţi că nu mai e la fel ca acum doi ani, cu bastonul, acum e mai bine, deocamdată călătoria nu se anuleaza. Urmează apoi vizita la Marsilia, apoi cea din Mongolia, apoi ultima… nu-mi amintesc unde…. Programul mă ține în mișcare.

Reporter: Recent ați donat Greciei trei fragmente din sculpturile Partenonului care se aflau la Muzeele Vaticanului. Sunteţi dispus să faceţi şi alte returnări? Mă gândesc la popoarele indigene din Canada care au cerut restituirea obiectelor din colecțiile Vaticanului ca parte a procesului de reparare a prejudiciului suferit în perioada colonială…

Papa Francisc: Procesul de restituire este un curs….

(Interviu realizat de Domenico Agasso. Traducerea Cătălima Păunel RADOR)