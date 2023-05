Război în Ucraina – Ziua 433. Papa Francisc anunță un plan de pace. Ucrainenii au reușit să doboare 15 rachetele trase de ruși

Din totalul de 18 rachete de croazieră care au fost trase, apărarea antiaeriană din Ucraina a reușit să doboare 15. Se pare că ucrainenii au învățat să folosească toate tipurile de arme primite de la NATO sau de la țările occidentale.

”Forțele aeriene ucrainene susțin că 15 rachete de croazieră Kh-101/555 au fost lansate de bombardiere rusești peste noapte”, anunță oficialii ucraineni.

Pe de altă parte, la Marinka, în sud estul Ucrainei, armata rusă a încercat să forțeze liniile ucrainene dar a pierdut în luptă mai multe tancuri și vehicule blindate.

#Ukraine: A Russian BMP-2 infantry fighting vehicle was destroyed by the Ukrainian Air Assault Forces near Marinka, #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/d3XtlHSa4Q

