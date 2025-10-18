Social

Intervenție rapidă la Târgu Mureș, după sesizarea unui miros de gaz într-o scară de bloc

Aragaz. Sursă foto: Pixabay
Sâmbătă, locatarii unui bloc din Târgu Mureş au alertat autorităţile după ce au simţit un puternic miros de gaz pe casa scării. Echipajele de pompieri sosite la faţa locului au efectuat măsurători şi au identificat scurgeri „minore” de gaz, motiv pentru care alimentarea imobilului a fost oprită preventiv. „În urma măsurătorilor efectuate de către echipajul specializat de gaze au fost identificate scurgeri minore de gaz la un contor situat la etajul 1”, a anunțat ISU Mureș.

Locatarii din Târgu Mureș au chemat de urgență autoritățile

Pe strada Cugir din Târgu Mureş, autorităţile au fost chemate de urgenţă după ce locatarii unui bloc au semnalat un miros puternic de gaz pe casa scării. La intervenție au participat pompierii militari cu echipamente specializate, inclusiv autospeciale pentru stingere, salvare la înălţime și analiză CBRN, pentru a depista sursa scurgerii și a asigura zona. De asemenea, un echipaj al furnizorului de gaze a fost chemat pentru verificări tehnice.

Ce au decis autoritățile

Potrivit ISU Mureș, măsurătorile au indicat scurgeri minore de gaz la contorul unui apartament de la etajul 1. S-a dispus ventilarea spațiilor comune și oprirea alimentării cu gaz pentru întregul imobil până la remedierea defecțiunii. Nu au fost raportate victime în urma incidentului.

Explozia din Rahova, gaze

Sursa:Inquam photos/Octav Ganea

Incidentul are loc la doar câteva ore după tragedia din Rahova

O deflagrație violentă s-a produs vineri, 17 octombrie, într-un imobil cu opt etaje din cartierul Rahova, Sectorul 5 al Capitalei, provocând distrugeri majore la două niveluri ale clădirii. Cele mai afectate au fost apartamentele de colț situate la etajele superioare. Tragedia s-a soldat cu trei decese, iar 13 persoane au suferit traumatisme și arsuri, fiind transportate de urgență la spitale. Impactul exploziei a afectat și fațada blocului învecinat, de pe care s-au desprins elemente de construcție.

Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în apropiere, a fost evacuat preventiv, iar zona este monitorizată aerian cu o dronă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență. În paralel, ANRE a declanșat verificări la Distrigaz Sud Rețele privind respectarea procedurilor legale în intervenția efectuată anterior la blocul avariat. Alimentarea cu gaze fusese suspendată cu o zi înainte, în urma unei sesizări, însă inspectorii au descoperit vineri că sigiliul fusese forțat înainte de producerea exploziei.

