Intervenție de urgență în apropiere de portul Sulina. Marinar cu probleme medicale, preluat de salvatori
- Mădălina Sfrijan
- 3 februarie 2026, 09:41
Un marinar aflat la bordul unei nave comerciale, oprită în largul portului Sulina, a fost evacuat de urgență de echipajele de salvare maritimă, în cursul nopții. La ora 03:20, Centrul Maritim de Coordonare a transmis către Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) solicitarea pentru intervenție, după ce starea de sănătate a marinarului a impus asistență medicală imediată.
Misiune contracronometru în apropiere de portul Sulina, după ce un marinar s-a confruntat cu probleme medicale
Nava Jabrayl Dovlatzadeh, sub pavilion Liberia, se afla staționară în larg, fără posibilitatea de a ajunge rapid la țărm. Pentru a efectua evacuarea, ARSVOM a mobilizat nava de intervenție Sar Apollo, care a ajuns la locul indicat în aproximativ o oră.
Marinarul a fost preluat de pe vas și transportat la portul Sulina, unde a fost predat echipajului de ambulanță la două ore de la momentul solicitării inițiale.
„SAR APOLLO în misiune Medevac. Marți 03.02.2026, ora 03.20, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a fost solicitată de către Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) pentru a efectua o intervenție de tip Medevac. La bordul navei JABRAYL DOVLATZADEH, sub pavilion Liberia, aflată la ancoră în rada exterioară a portului Sulina, un membru al echipajului, necesită îngrijiri medicale”, arată ARSVOM.
Reprezentanții ARSVOM au transmis felicitări echipajului navei Sar Apollo „pentru rapiditatea intervenției și profesionalismul demonstrat în timpul operațiunii”.
Incident pe Dunăre
Incidentul a avut loc la aproximativ două săptămâni după ce un alt marinar a fost dat dispărut pe Dunăre. Pompierii din Teleorman au fost alertați de către echipajul unei barje, după ce bărbatul de aproximativ 36 de ani nu a mai fost găsit la bord. În urma apelului, mai multe echipaje de salvare s-au deplasat către zona indicată pentru a-l căuta.
Din cauza temperaturilor scăzute și a ceții dense, vizibilitatea a fost foarte redusă, iar căutările au fost suspendate. După câteva ore, operațiunea a fost reluată.
Marinar dispărut de pe o barjă
La căutări au participat două ambarcațiuni ale ISU Teleorman, o ambarcațiune a Poliției de Frontieră, echipaje de scafandri, precum și angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu.
