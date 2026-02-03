Intervenție de urgență în apropiere de portul Sulina. Marinar cu probleme medicale, preluat de salvatori

Un marinar aflat la bordul unei nave comerciale, oprită în largul portului Sulina, a fost evacuat de urgență de echipajele de salvare maritimă, în cursul nopții. La ora 03:20, Centrul Maritim de Coordonare a transmis către Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) solicitarea pentru intervenție, după ce starea de sănătate a marinarului a impus asistență medicală imediată.

Nava Jabrayl Dovlatzadeh, sub pavilion Liberia, se afla staționară în larg, fără posibilitatea de a ajunge rapid la țărm. Pentru a efectua evacuarea, ARSVOM a mobilizat nava de intervenție Sar Apollo, care a ajuns la locul indicat în aproximativ o oră.

Marinarul a fost preluat de pe vas și transportat la portul Sulina, unde a fost predat echipajului de ambulanță la două ore de la momentul solicitării inițiale.

„SAR APOLLO în misiune Medevac. Marți 03.02.2026, ora 03.20, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a fost solicitată de către Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) pentru a efectua o intervenție de tip Medevac. La bordul navei JABRAYL DOVLATZADEH, sub pavilion Liberia, aflată la ancoră în rada exterioară a portului Sulina, un membru al echipajului, necesită îngrijiri medicale”, arată ARSVOM.

Reprezentanții ARSVOM au transmis felicitări echipajului navei Sar Apollo „pentru rapiditatea intervenției și profesionalismul demonstrat în timpul operațiunii”.

Incidentul a avut loc la aproximativ două săptămâni după ce un alt marinar a fost dat dispărut pe Dunăre. Pompierii din Teleorman au fost alertați de către echipajul unei barje, după ce bărbatul de aproximativ 36 de ani nu a mai fost găsit la bord. În urma apelului, mai multe echipaje de salvare s-au deplasat către zona indicată pentru a-l căuta.

Din cauza temperaturilor scăzute și a ceții dense, vizibilitatea a fost foarte redusă, iar căutările au fost suspendate. După câteva ore, operațiunea a fost reluată.

La căutări au participat două ambarcațiuni ale ISU Teleorman, o ambarcațiune a Poliției de Frontieră, echipaje de scafandri, precum și angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu.