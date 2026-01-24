Cazul adolescentei dispărute din Constanța. Căutările au fost reluate de autorități, în zona canalului Dunăre-Marea Neagră

Căutările adolescentei de 15 ani despre care se presupune că a căzut de pe podul de la Agigea în Canalul Dunăre–Marea Neagră au fost reluate sâmbătă, la intervenție participând scafandri și echipaje specializate, au transmis ISU Constanța.

Reprezentanții ISU Constanța au anunțat, sâmbătă după-amiază, reluarea căutărilor fetei căzute de pe podul rutier Agigea în Canalul Dunăre–Marea Neagră, la intervenție participând scafandri.

Vineri, pompierii au fost sesizați că o persoană ar fi căzut de pe podul rutier de la Agigea în Canalul Dunăre–Marea Neagră, fiind declanșate acțiuni de căutare, inclusiv cu scafandri, însă operațiunile s-au încheiat fără niciun rezultat.

Surse din rândul anchetatorilor au declarat că, pe podul de la Agigea, o persoană a găsit un rucsac cu manuale și cu un telefon mobil și a anunțat Poliția. Polițiștii au stabilit că acestea aparțin unei adolescente de 15 ani din Movilița. Vineri dimineața, fata a fost dusă de mama ei în stația de microbuz pentru a merge la unitatea de învățământ din municipiul Constanța, unde este elevă. Ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele în care adolescenta a dispărut.

Polițiștii o caută și la această oră, iar rudele, evident, speră într-o minune și ca fata să fie teafără. Există, însă, informații potrivit cărora adolescenta de 15 ani s-ar fi certat cu mama ei în ultima perioadă, iar în telefonul acesteia ar fi fost găsite mai multe mesaje care ridică semne de întrebare.

Polițiștii au încercat să o găsească la școală, unde profesorii au declarat că nu ajunsese, la prieteni și la rude, iar ulterior fata a fost dată dispărută. Aceasta are 1,56 metri înălțime, ochi albaștri și părul blond cu vârfurile roz.

Cercetările pentru găsirea adolescentei continuă, iar polițiștii solicită sprijinul publicului. Oricine poate oferi informații este rugat să sune la 112 sau la dispeceratul IPJ Constanța, la numărul 0241.611.364.