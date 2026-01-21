Social

Alertă pe Dunăre. Un marinar a dispărut lângă Islaz

Alertă pe Dunăre. Un marinar a dispărut lângă Islaz
Autoritățile din Teleorman au fost alertate miercuri dimineața, puțin după ora 8:00, în legătură cu dispariția unui marinar în vârstă de aproximativ 36 de ani de pe o barjă aflată pe Dunărea, la kilometrul 606, în apropierea localității Islaz, a anunțat ISU Teleorman.

Un marinar din Teleorman, dispărut

Pompierii din cadrul ISU Teleorman au declanșat imediat o operațiune de căutare și salvare, care implică mai multe echipe specializate.

La fața locului au intervenit un echipaj de la Detașamentul Turnu Măgurele cu barcă de salvare, echipaje ale Poliției de Frontieră cu ambarcațiuni, personal medical de la SAJ Teleorman și scafandri din cadrul ISU Teleorman și ISU Giurgiu. Operațiunea vizează găsirea marinarului dispărut și asigurarea siguranței pe fluviu.

Alt marinar dispărut

În urmă cu ceva vreme, a mai dispărut un marinar. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj, polițiștii de la Postul de Poliție Transporturi Navale Calafat au fost sesizați de un angajat al Oficiului Căpitaniei Calafat privind dispariția unui bărbat de 54 de ani, originar din Drobeta Turnu Severin.

România, investiție de 375 de milioane de euro în semiconductori
Tzancă Uraganu supărat pe cei care i au făcut încuietorile. Casa manelistului e fortăreață chiar și pentru el
Marinarul a dispărut de la bordul unui șlep aflat în Portul Calafat, pregătit pentru revizia de ieșire din țară, cu destinația Portul Prahovo, Serbia.

La locul incidentului, polițiștii au intervenit împreună cu un tehnician criminalist și un reprezentant al Căpitaniei Calafat. Aceștia au verificat toate compartimentele navei și au ridicat documente, bunuri și alte probe pentru clarificarea circumstanțelor dispariției.

De asemenea, un echipaj de scafandri din cadrul ISU Dolj a efectuat căutări în apele fluviului Dunărea pentru a identifica eventuale urme ale marinarului dispărut.

Verificările continuă

Autoritățile încearcă să stabilească modul în care au dispărut cei doi marinari și să coordoneze eficient operațiunile de salvare. În cazul incidentului recent, intervenția echipajelor specializate de la ISU și Poliția de Frontieră continuă pe tot parcursul zilei, inclusiv cu verificări suplimentare ale barjelor și ambarcațiunilor din zonă.

