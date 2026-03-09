Sport

Interul lui Chivu a pierdut derby-ul cu AC Milan, dar rămâne lider în Serie A. Meciul a adus încasări uriașe

Cristi Chivu. Sursa foto: dacebook / Parma Calcio 1913:
Formația Inter Milano, pregătită de Cristian Chivu, a pierdut duminică seară derby-ul cu AC Milan, disputat în etapa a 28-a din Serie A. Partida s-a încheiat cu scorul de 1-0 în favoarea rossonerilor.

Serie A. Inter Milano, înfrângere în fața celor de la AC Milan. Golul decisiv al partidei

Unicul gol al confruntării a fost înscris de Pervis Estupiñán, în minutul 35. Reușita a făcut diferența într-un meci echilibrat, în care ambele formații au avut momente bune, însă Milan a reușit să gestioneze avantajul până la final.

Chiar și după această înfrângere, Inter Milano rămâne pe primul loc în clasamentul din Serie A, cu 67 de puncte. Rivala AC Milan ocupă poziția a doua, având 60 de puncte.

Inter Milano

Inter Milano. Sursa foto: Facebook

Victorie importantă pentru Genoa

Într-un alt meci al etapei, Genoa CFC, club patronat de Dan Șucu, a obținut o victorie importantă pe teren propriu împotriva echipei AS Roma, scor 2-1.

Pentru gazde au marcat Junior Messias, din penalty în minutul 52, și Vitinha, în minutul 80. Golul formației romane a fost înscris de Evan Ndicka, în minutul 55.

În celelalte partide disputate duminică, US Lecce s-a impus cu 2-1 în fața celor de la US Cremonese, Bologna FC a pierdut cu 1-2 meciul cu Hellas Verona, iar ACF Fiorentina a remizat fără goluri cu Parma Calcio.

Egal pentru PAOK în Grecia

În Grecia, echipa PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate, scor 0-0, duelul din deplasare cu Olympiakos Pireu.

În clasamentul din Super League Grecia, PAOK Salonic ocupă locul al doilea, cu 54 de puncte, la egalitate cu Olympiakos Pireu, aflat pe poziția a treia. Liderul campionatului este AEK Atena, formația la care evoluează Răzvan Marin, cu 56 de puncte.

Derby-ul Milan – Inter, un nou record financiar în Serie A

Potrivit datelor publicate de La Gazzetta dello Sport, veniturile generate de acest derby ar fi depășit să depășească 8,7 milioane de euro. Precedenta bornă financiară a fost stabilită chiar în derby-ul din turul campionatului, câștigat de AC Milan cu 1-0, când veniturile au ajuns la 8.649.494 de euro.

