Internetul începe să funcționeze din nou în Iran. Monitorii confirmă primele conexiuni

Serviciile de internet din Iran au început să fie restabilite vineri, potrivit datelor furnizate de organizații independente care monitorizează conectivitatea globală, confirmând declarațiile făcute anterior în cursul săptămânii de oficiali iranieni, potrivit Jerusalem Post.

Evoluția vine după mai multe zile în care accesul la internet a fost sever limitat la nivel național.

La începutul săptămânii, oficiali ai guvernului iranian au indicat că restricțiile de internet vor fi ridicate progresiv. Hossein Afshin, vicepreședinte al Iranului pentru Știință, Tehnologie și Economie Bazată pe Cunoaștere, a declarat într-un interviu acordat luni că procesul de restabilire urma să fie finalizat până la sfârșitul săptămânii de lucru din Iran, care se încheie vineri.

„Internetul va fi restabilit de astăzi până mâine și cel târziu până la sfârșitul săptămânii”, a afirmat Hossein Afshin, potrivit declarațiilor citate de presa internațională. Afirmația a fost făcută în contextul preocupărilor legate de impactul restricțiilor asupra activităților economice, educaționale și de cercetare.

În prima parte a zilei de vineri, organizația NetBlocks, un monitor privat al conectivității internetului la nivel mondial, a raportat că blocajul internetului din Iran era încă în vigoare, deși au fost observate ușoare creșteri ale nivelului general de conectivitate.

Potrivit analizei publicate de NetBlocks, datele indicau semne timpurii ale unei reluări parțiale a serviciilor, fără ca accesul să fie complet restabilit în acel moment.

⚠️ Update: #Iran remains in the midst of a national internet blackout in its third week at hour 348 with only a slight rise in overall connectivity and tunneled users. There are indications of an attempt to generate false traffic and manufacture narratives of a wider restoration. pic.twitter.com/nIMSfqCj6e — NetBlocks (@netblocks) January 23, 2026

Ulterior, pe parcursul zilei, indicatorii de rețea au arătat o tendință de creștere a traficului, sugerând o redeschidere graduală a conexiunilor pentru utilizatori din mai multe regiuni ale țării. NetBlocks utilizează date tehnice colectate în timp real pentru a evalua nivelul accesului la internet și pentru a identifica întreruperi sau restricții la scară largă.

Restricțiile asupra internetului în Iran au fost impuse în urma unor evoluții interne care au determinat autoritățile să limiteze temporar accesul la rețea. Astfel de măsuri au mai fost aplicate și în trecut, fiind monitorizate îndeaproape de organizații internaționale și de companii specializate în analiza traficului de date.

Limitarea accesului la internet afectează atât utilizatorii individuali, cât și mediul de afaceri, instituțiile academice și sectorul tehnologic. Oficialii iranieni au subliniat în declarațiile publice că măsurile sunt temporare și că serviciile vor fi reluate în condiții controlate.

Pe baza informațiilor disponibile până vineri, procesul de restabilire a internetului în Iran pare să fie în desfășurare, în conformitate cu calendarul anunțat de autorități. Monitorii independenți continuă să urmărească situația pentru a confirma revenirea completă a conectivității la nivel național.