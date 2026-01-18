Internetul funcționează parțial în Iran. Mai multe servicii pot fi accesate

Internetul a început să fucnționeze, din nou, în Iran, dar doar parțial. Anunțul a fost făcut de organizaţia neguvernamentală Netblocks, specializată în monitorizarea securităţii informatice, citată de AFP.

„Datele de trafic indică o revenire semnificativă a anumitor servicii online, printre care Google, ceea ce poate indica restabilirea unui acces puternic filtrat, coroborând mărturiile utilizatorilor care vorbesc despre o restabilire parţială”, a fost vestea pe care au dat-o cei de la Netblocks.

În Iran, țară marcată de mari tensiuni sociale, politice și religioase, accesul la internet a fost blocat în urmă cu zece zile. Protestele din stradă au început pe 28 decembrie anul trecut, împotriva regimului islamic. Situația a devenit și mai tensionată începând cu ziua de 8 ianuarie. Manifestaţiile de stradă din capitala Teheran şi din multe oraşe au fost reprimate dur, prin intervenţii ale forţelor de ordine și s-au soldat cu mii de morţi.

Informaţii despre violenţele împotriva protestatarilor şi despre arestări au putut fi transmise totuşi în afara ţării, în special prin conexiuni cu reţeaua de sateliţi Starlink.

Până acum, nu a fost comunicat niciun bilanţ oficial al victimelor, dar ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al republicii islamice, a vorbit pentru prima dată despre „mii de oameni ucişi”. El i-a acuzat astfel pe cei care s-au răsculat și ar fi fost manipulaţi, după afirmaţiile sale, de Statel Unite şi Israel.

De asemenea, oficialii de la Teheran au anunțat că deţin din nou controlul asupra situaţiei din întreaga țară şi - conform veștilor date de televiziunea de stat - au redeschis duminică şi şcolile şi universităţile. Instituțiile de învățământ fuseseră închise de o săptămână, din cauza situaiției tensionate.