Inter Milano, 2-0 la Pisa. Decizie inspirată a lui Chivu și dublă pentru Martinez

Din cuprinsul articolului O victorie venită după eșecul cu Atletico Madrid

Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, a câștigat duminică în deplasarea de la Pisa, scor 2-0, într-un meci contând pentru etapa a 13-a din Serie A. Partida de pe stadionul Romeo Anconetani a avut o primă repriză echilibrată, încheiată fără gol, ambele formații reușind să se anuleze reciproc până la pauză.

În repriza secundă, Chivu a schimbat ritmul jocului printr-o decizie inspirată. În minutul 67 l-a trimis pe teren pe Pio Esposito, iar tânărul jucător a avut impact imediat: două minute mai târziu, a oferit pasa decisivă din care Lautaro Martinez a deblocat tabela. În minutul 83, o acțiune construită pe partea laterală a fost finalizată în fața porții tot de Lautaro Martinez, care a reușit dubla și a stabilit scorul final, Pisa- Inter Milano 0-2.

În clasament, Inter urcă pe locul al doilea, cu 27 de puncte, în timp ce Pisa rămâne pe poziția a 18-a, cu 10 puncte.

Succesul din campionat vine la câteva zile după înfrângerea suferită de Inter Milano în Liga Campionilor. Miercuri, echipa lui Cristian Chivu a pierdut în deplasare cu 2-1 în fața formației Atletico Madrid, într-un meci din etapa a cincea a fazei principale a competiției. Inter a fost egalată pe final, iar golul decisiv al gazdelor a venit în minutul 90+3.

Cristian Chivu a afirmat după meci că planul pregătit nu a funcționat așa cum și-ar fi dorit și că înfrângerea a fost una dureroasă pentru echipă.

„Aveam un plan de joc, dar nu a funcţionat. Am reacţionat cu furie şi calitate, în opinia mea, dar nu am reuşit să apărăm rezultatul până la final. Această înfrângere este dureroasă; este a doua la rând, nu am câştigat nimic şi suntem conştienţi de toate acestea. Trebuie să devenim mai agresivi şi să înţelegem momentele meciului. Am încercat să ne ridicăm la nivelul calităţii echipei Atletico. În repriza a doua au intrat jucători noi, dar, în ciuda acestui fapt, am încercat să obţinem mai mult din acest meci. Jucătorii noi ar fi putut face mai mult în ceea ce priveşte controlul mingii, depunând un efort suplimentar. Vom analiza totul. Derbiul ne-a epuizat. Nu pot reproşa nimic nimănui.”, a declarat Chivu.