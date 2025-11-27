Cristi Chivu, băgat în ședință de șefii lui Inter Milano. Românul a fumat țigară după țigară

Probleme pentru Cristi Chivu, după ce Inter Milano a pierdut cel de-al doilea meci consecutiv. Miercuri, echipa antrenorului român a fost învinsă în deplasare, de Altetico Madrid, scor 1-2, în grupa Ligii Campionilor. Asta după ce duminică, Inter a fost învinsă de concitadina AC Milan, în campionat, scor 0-1.

După jocul de la Milano, președintele Giuseppe Marotta și directorul sportiv Piero Ausilio au coborât la vestiare și l-au băgat într-o scurtă ședință pe antrenorul român, conform fcinternews.it.

„Încă o partidă pierdută, din păcate. Din punctul de vedere al prestației, în multe momente ale meciului am reușit. În ultimele minute am căzut fizic. Am ales să ne apărăm mai jos, să încercăm cartea contraatacului. Într-o fază în care aveam mingea, am pierdut-o și s-a născut acel corner din care am luat gol.

Au trecut atâția ani de când am jucat cu ei ca jucător. Au crescut din punct de vedere al calității. Au jucat finale, au câștigat Europa League. Au un antrenor de 14 ani care și-a menținut standardul și blazonul. E un stadion greu. Am simțit-o pe pielea noastră în seara asta. Ieșim învinși, dar mergem mai departe. Mai sunt trei meciuri. Avem nevoie de puncte ca să fim siguri de calificarea în primele opt. Va trebui să facem mai mult decât am făcut în seara asta”, a spus Cristi Chivu, la final, conform Digi Sport.

Tehnicianul a recunoscut că a fumat țigară după țigară, la capătul unui joc pierdut în ultimele secunde. „Am fumat trei țigări la rând și le-am spus băieților ce trebuia să le zic. Este multă dezamăgire, nu meritam să pierdem, dar, din păcate, nu am adus acasă aproape nimic în ultimul timp. Am văzut mult amar în ochii jucătorilor, dar acesta este fotbalul și trebuie să reacționăm și să facem tot ce putem să ieșim din această situație”, a spus Chivu, care a continuat.

„Mai devreme sau mai târziu în fotbal, se întoarce roata. Am plătit pentru frenezia din ultimele minute. Puteam să avem mai multă grijă la contraatac și ultima pasă. Astea sunt lucruri pe care le vom analiza pe video. Am primit gol la ultimul corner. Felicitări lor, dar aveam cei mai înalți fotbaliști de pe teren. Aveam cei mai buni oameni la cap în careu, dar trebuia să evităm acel corner.”