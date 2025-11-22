Legendarul Andre Agassi a urât tenisul. Campion, după o copilărie plină de abuzuri provocate de tată

Andre Agassi (55 de ani) a urât tenisul. Sportul în care s-a consacrat și a devenit un nume cunoscut la nivel mondial. Americanul a câștigat toate turneele de Mare Șlem: Australian Open (1995, 2000, 2001, 2003), Roland Garros (1999), Wimbledon (1992) și US Open (1994 și 1999).

Până la aceste succese majore, americanul a avut o relație dificilă cu „Sportul Alb”. Pe care a început să-l practice obligat de tatăl său, Mike, fost boxer de nivel olimpic, cu origini iraniene.

Părintele viitorului campion i-a trasat un obiectiv: „Dacă vei da mingea peste fileu de 1 milion de ori pe an, e imposibil să nu ajungi numărul 1 în tenis”. Iar Andre a început să se antreneze zilnic, multe ore, cu un automat adaptat de tatăl său, care arunca în rafale mingi de tenis. Copilul era terorizat, cum avea să povestească în autobiografia sa, după mulți ani. Mai rău era că Andre nu simțea nicio atracție pentru tenis.

„Cred că e greu să înțelegi din exterior. Dar frica este cu siguranță un stimulent, nu? Cum ajungi să fii bun la ceva ce nu ai ales să faci și ce nu iubești? Frica poate face asta. Eu am fost cel mai mic dintre familie și aceasta a fost decizia tatălui pentru mine.

Cu toții credem că avem o alegere în multe situații, dar ce nu putem alege este unde ne naștem, cine ne sunt părinții, care ne sunt punctele forte și cele slabe”, spunea Agassi, după încheierea carierei.

„Dacă eu aș face azi ce a făcut tatăl meu cu mine, s-ar considera a fi abuz, fără îndoială”, mai spunea campionul. Americanul a avut parte de un regim draconic de pregătire și o copilărie nefericită. Tatăl său i-a fost primul antrenor, dar marii pași spre tenisul de performanță i-a făcut la celebra Academie a lui Nick Bollettieri.

Pregătirea obsesivă făcută cu tatăl său l-a transformat într-un jucător de tenis extrem de rezistent, stilul său axându-se pe obosirea adversarului. După un debut fulminant în circuitul profesionist, au urmat ani de derivă, marcați de dependența de droguri. Agassi a câștigat bătălia și a revenit cu mare succes.

Agassi a mai spus că cea mai importantă victorie a sa a fost căsătoria cu legendara jucătoare de tenis, Steffi Graf.