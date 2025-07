Sport Inter Club d'Escaldes - FCSB, de la 21:30. Unde poate fi văzut meciul







FCSB dispută marți, de la ora 21:30, returul cu Inter Club d’Escaldes, campioana Andorrei, în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Meciul se joacă în deplasare și va fi transmis în România de Antena 1 și pe platforma Antena Play.

Echipa antrenată de Elias Charalambous are avantajul scorului obținut în tur, 3-1, pe stadionul Steaua. Învingătoarea dublei va merge în turul 2 preliminar, unde o va întâlni pe câștigătoarea duelului dintre The New Saints și KF Shkëndija (0-0 în meciul tur).

Gigi Becali a anunțat echipa probabilă: Miculescu sau Politic în atac

Gigi Becali a discutat despre primul 11 pe care FCSB îl va alinia în Andorra. Patronul roș-albaștrilor a transmis că majoritatea posturilor sunt deja stabilite, cu mici incertitudini în ofensivă.

Echipa probabilă FCSB: Târnovanu – Crețu, Popescu, Ngezana, Radunovic – Chiricheș, Șut – Cisotti, Politic, Olaru – Tănase.

Miculescu sau Politic ar putea completa linia ofensivă, în funcție de decizia finală a staffului.

Charalambous: „Nu uitați că am câștigat primul meci!”

Antrenorul Elias Charalambous a susținut o conferință de presă înaintea returului, unde a subliniat că FCSB pornește cu un avantaj clar:

„Toate echipele vor să joace. Inter Club d’Escaldes va încerca să arate că poate fi competitivă. Am auzit că trebuie să schimbăm multe după săptămâna trecută. Dar haideți să nu uităm că am câștigat acel meci. Nu am pierdut. Am făcut această deplasare în cele mai bune condiții, trebuie să continuăm cu seriozitate.”

Tehnicianul a punctat că FCSB ia în serios returul, în ciuda avantajului obținut în prima manșă.

FCSB, favorită clară pentru calificarea în turul 2

În tur, FCSB s-a impus cu 3-1 pe stadionul Steaua. Miculescu, Olaru (din penalty) și Ștefănescu au punctat pentru campioana României. Adversarii au redus diferența pe final, având chiar un gol anulat și un penalty ratat.

Dacă se califică, FCSB va juca în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. În caz contrar, ar urma să evolueze în Conference League.

Meciul Inter Club d'Escaldes – FCSB este transmis pe Antena 1

Partida din Andorra va fi difuzată marți seară, în direct, de Antena 1. În România, postul de televiziune a achiziționat drepturile pentru ambele manșe ale duelului FCSB – Inter d'Escaldes. Meciul poate fi urmărit și online, pe platforma Antena Play.