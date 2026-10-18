Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) susține modificarea Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, printr-un proiect depus în Parlament pe 14 octombrie. Inițiativa urmărește reglementarea unor activități juridice desfășurate în practică și consolidarea garanțiilor pentru cetățeni, inclusiv în cazul serviciilor furnizate prin platforme online și al celor care folosesc inteligența artificială.

Potrivit unui comunicat transmis de UNBR, proiectul a fost depus de parlamentari din mai multe formațiuni politice. Printre obiectivele sale se numără dezvoltarea consultanței juridice preventive, astfel încât oamenii să poată înțelege consecințele unor decizii înainte de a semna un contract, de a-și asuma o obligație sau de a ajunge într-un conflict.

Reprezentanții Uniunii atrag atenția că accesul la informații juridice s-a schimbat odată cu dezvoltarea platformelor online și a instrumentelor bazate pe inteligență artificială. În acest context, consideră necesară diferențierea dintre informația juridică generală, inclusiv cea oferită prin sisteme standardizate, și consultanța personalizată, care presupune analiza unei situații concrete și formularea unor recomandări.

UNBR susține că beneficiarul trebuie să poată identifica operatorul unei platforme, să știe dacă răspunsul este generat automat și să afle cine îi analizează cazul și cine își asumă răspunderea pentru serviciul oferit.

Formulări precum „avocații noștri”, „specialiștii noștri” sau „echipa noastră de specialiști” trebuie să reflecte realitatea și să respecte prevederile legale, potrivit comunicatului.

Uniunea precizează că un răspuns generat de inteligența artificială nu oferă, prin el însuși, garanțiile asociate profesiei de avocat, între care secretul profesional, independența, obligațiile deontologice și răspunderea profesională.

Proiectul pune accent pe consultanța juridică oferită înainte de apariția unui litigiu. UNBR arată că un contract poate avea consecințe asupra economiilor unei familii, asupra viitorului unei afaceri sau asupra drepturilor unui copil.

Explicarea efectelor juridice, negocierea clauzelor și identificarea riscurilor pot ajuta la prevenirea unor pierderi, potrivit reprezentanților Uniunii.

Aceștia susțin că proiectul consolidează rolul avocatului în consultanța preventivă și clarifică în lege activități care sunt deja desfășurate în practică, în forme diferite. Reglementarea ar urma să ofere beneficiarilor mai multă certitudine cu privire la serviciul primit și la răspunderea profesională aferentă.

Inițiativa a fost conturată în urma unor discuții desfășurate pe parcursul anului în cadrul campaniei „Dialog UNBR”. Potrivit comunicatului, opiniile și experiențele avocaților au contribuit la formularea propunerilor, iar dezbaterile au inclus și reprezentanți ai altor profesii și instituții.

UNBR invocă și cadrul european privind serviciile digitale și intermedierea online. Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) prevede obligații referitoare la combaterea conținutului ilegal și la transparența serviciilor, în timp ce Regulamentul privind echitatea și transparența pentru utilizatorii comerciali ai serviciilor de intermediere online (P2B) reglementează relațiile platformelor cu utilizatorii profesionali în domeniul său de aplicare.

Potrivit Uniunii, proiectul urmărește corelarea Legii nr. 51/1995 cu aceste cerințe europene, inclusiv în cazul serviciilor juridice furnizate prin platforme care utilizează inteligența artificială.

Reprezentanții UNBR atrag atenția și asupra serviciilor juridice rezervate prin lege unor profesii reglementate. Furnizarea acestora de către persoane care nu îndeplinesc condițiile legale pentru exercitarea activităților respective este contrară legii, susține Uniunea. Cerințele trebuie respectate indiferent dacă serviciul este oferit direct sau prin intermediul unei platforme online.

Propunerile urmăresc valorificarea pregătirii avocaților în redactarea actelor juridice, consultanță, negociere și soluționarea amiabilă a disputelor, inclusiv în domenii în care legea permite și altor profesioniști să ofere servicii juridice.

În situațiile în care competențele se suprapun, UNBR susține că cetățenii trebuie să poată alege în cunoștință de cauză, în funcție de nevoile lor.

În materia medierii, proiectul valorifică experiența avocaților în negociere și conciliere, fără a impune organizarea unui cabinet separat și sarcinile administrative și contabile suplimentare asociate acestuia. Profesia de mediator își păstrează rolul și atribuțiile, precizează Uniunea.

Potrivit UNBR, actualizarea legislației urmărește ca oamenii să poată primi sprijin juridic înainte de apariția unui conflict, pentru a înțelege actele pe care le semnează, riscurile pe care și le asumă și modalitățile de protejare a drepturilor lor.