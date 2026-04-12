Insulele portugheze unde accesul este limitat la 550 de turiști pe zi. Destinația ascunde una dintre cele mai frumoase plaje din Europa

Un arhipelag puțin cunoscut din largul Portugaliei atrage atenția turiștilor prin peisajele spectaculoase și accesul strict limitat la doar 550 de vizitatori zilnic. Este vorba despre insulele Berlengas, o rezervație naturală care poate fi vizitată doar între lunile martie și octombrie.

Berlengas este format din trei insule – Berlenga Grande, Estelas și Farilhões-Forcado – și se află în apropierea coastei portugheze. Zona este protejată, ceea ce înseamnă că numărul de turiști este controlat, iar accesul este permis doar în anumite perioade din an.

Caracterul de rezervație naturală face ca insulele să fie un habitat important pentru numeroase specii de păsări, precum pescărușul cu picioare galbene sau guillemotul, dar și pentru fauna marină care poate fi observată inclusiv în timpul sesiunilor de snorkeling.

Atracția principală este Praia da Berlenga Grande, cea mai cunoscută plajă din arhipelag, apreciată pentru nisipul auriu și apa limpede. Condițiile climatice, cu temperaturi între 18 și 25 de grade în sezonul de vizitare, o transformă într-o destinație potrivită pentru relaxare. Un turist spune că apa cristalină i-a amintit „de Caraibe”, în timp ce publicația National Geographic a inclus plaja în topul celor mai bune din Portugalia, descriind-o drept un loc cu „aer de destinație exotică și sălbatică”.

În ciuda peisajului spectaculos, temperatura apei rămâne scăzută, deoarece insulele sunt situate în Oceanul Atlantic.

Explorarea insulelor se face frecvent cu barca, existând mai multe tururi organizate zilnic. Acestea oferă acces la peșterile formate natural în stânci, unele dintre cele mai cunoscute atracții ale zonei.

Printre ele se numără „Trunchiul Elefantului”, o formațiune stâncoasă care seamănă cu capul și trompa unui elefant, dar și Dream Cave, cunoscută și sub numele de Cova do Donho, unde pescarii obișnuiau să își petreacă nopțile datorită apelor mai liniștite.

Deși majoritatea vizitelor sunt de o zi, există și opțiuni de cazare pentru cei care aleg să rămână pe insulă. Berlenga Bed & Breakfast are doar cinci camere și este amplasat pe o stâncă, oferind priveliști ample asupra oceanului, inclusiv de pe terasa cu bar și restaurant.

Pentru turiștii care preferă o experiență mai apropiată de natură, există posibilitatea de a campa la Forte São João Baptista. Fortul pune la dispoziție spații de campare și oferă, potrivit descrierilor, „o experiență autentică și completă”.

Vizitatorii pot dormi în foste celule, însă trebuie să își aducă propriul echipament, inclusiv saci de dormit sau lenjerie. Există și un camping unde turiștii își pot instala cortul, cu tarife care pornesc de la opt euro pe noapte, locurile fiind disponibile doar pe bază de rezervare în avans.

Accesul către Berlengas se face cu feribotul din Peniche, de trei ori pe zi. Traversarea durează aproximativ 30 de minute, iar prețul biletelor variază între 85 și 210 lei, potrivit The Sun.

Sunt disponibile și tururi organizate, inclusiv excursii la peșteri, plimbări cu catamaranul cu opriri pentru snorkeling sau tururi complete ale insulelor.

Peniche se află la puțin peste o oră de Lisabona, oraș care oferă conexiuni aeriene directe la prețuri accesibile, ceea ce face ca această destinație mai puțin cunoscută să fie totuși ușor de inclus într-un itinerar turistic.