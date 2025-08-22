Instanța din România, verdict în cazul turcului prins cu o armă letală în mașină. Bărbatul aștepta să fie extrădat
- Mădălina Sfrijan
- 22 august 2025, 15:44
Ozbi̇zerdik Ismail Onur, membru al unei familii mafiote din Turcia, care așteaptă extrădarea în țara natală pentru acuzația de ucidere a cinci persoane, rămâne în arest preventiv. În luna aprilie, polițiștii Brigăzii Rutiere l-au prins cu o armă letală în mașină, iar testele medicale au confirmat că bărbatul conducea sub influența alcoolului și a drogurilor.
Bărbatul rămâne în arest preventiv. Decizia instanței
În dosarul nr. 21599/302/2025, instanța a decis menținerea arestului preventiv, iar decizia este definitivă. În fața judecătorilor, inculpatul a declarat că mașina sa este blindată.
„În baza art. 425¹ alin. 7 pct. 1 lit. b C. proc. pen., raportat la art. 205 C. proc. pen., respinge contestația formulată de contestatorul inculpat Özbi̇zerdik İsmail Onur, împotriva încheierii din data de 11.08.2025, pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București – Secția Penală, ca neîntemeiată”, arată instanța.
Conform instanței, acesta va fi obligat să achite cheltuielile de judecată. Decizia a fost pronunțată pe 21 august.
Legături apropiate cu o cunoscută grupare criminală
Potrivit presei din Turcia, acesta este nepotul lui Dundar Kilic, fondatorul uneia dintre cele mai cunoscute și temute organizații criminale din Ankara.
Dundar Kilic, născut în 1935, a fost un personaj important în lumea interlopă din Turcia, implicat în mai multe crime. Familia sa a avut parte de tragedii: fratele și fiica lui au fost uciși de grupări rivale. Deși acesta a murit în 1999, organizația mafiotă a continuat să funcționeze.
A fost surprins alături de Beinur Nuredin
Potrivit presei internaționale, Ozbizerdik Ismail Onur a fost condamnat în Turcia pentru deținere ilegală de arme, după ce, pe 12 martie 2017, a deschis focul într-un club de lux din Istanbul, în urma unui conflict, vizând chiar localul din care tocmai ieșise.
În România, Onur a fost văzut pentru prima dată la sfârșitul anului trecut, fiind surprins într-un club din zona Herăstrău, alături de mai mulți interlopi locali, printre care Costel Caran și Nuredin Beinur.
