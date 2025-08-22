Justitie

Instanța din România, verdict în cazul turcului prins cu o armă letală în mașină. Bărbatul aștepta să fie extrădat

Ozbi̇zerdik Ismail Onur, membru al unei familii mafiote din Turcia, care așteaptă extrădarea în țara natală pentru acuzația de ucidere a cinci persoane, rămâne în arest preventiv. În luna aprilie, polițiștii Brigăzii Rutiere l-au prins cu o armă letală în mașină, iar testele medicale au confirmat că bărbatul conducea sub influența alcoolului și a drogurilor.

Bărbatul rămâne în arest preventiv. Decizia instanței

În dosarul nr. 21599/302/2025, instanța a decis menținerea arestului preventiv, iar decizia este definitivă. În fața judecătorilor, inculpatul a declarat că mașina sa este blindată.

„În baza art. 425¹ alin. 7 pct. 1 lit. b C. proc. pen., raportat la art. 205 C. proc. pen., respinge contestația formulată de contestatorul inculpat Özbi̇zerdik İsmail Onur, împotriva încheierii din data de 11.08.2025, pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București – Secția Penală, ca neîntemeiată”, arată instanța.

Conform instanței, acesta va fi obligat să achite cheltuielile de judecată. Decizia a fost pronunțată pe 21 august.

Legături apropiate cu o cunoscută grupare criminală

Potrivit presei din Turcia, acesta este nepotul lui Dundar Kilic, fondatorul uneia dintre cele mai cunoscute și temute organizații criminale din Ankara.

Dündar Kiliç

Dündar Kiliç. Sursa foto: Captură video

Dundar Kilic, născut în 1935, a fost un personaj important în lumea interlopă din Turcia, implicat în mai multe crime. Familia sa a avut parte de tragedii: fratele și fiica lui au fost uciși de grupări rivale. Deși acesta a murit în 1999, organizația mafiotă a continuat să funcționeze.

A fost surprins alături de Beinur Nuredin

Potrivit presei internaționale, Ozbizerdik Ismail Onur a fost condamnat în Turcia pentru deținere ilegală de arme, după ce, pe 12 martie 2017, a deschis focul într-un club de lux din Istanbul, în urma unui conflict, vizând chiar localul din care tocmai ieșise.

În România, Onur a fost văzut pentru prima dată la sfârșitul anului trecut, fiind surprins într-un club din zona Herăstrău, alături de mai mulți interlopi locali, printre care Costel Caran și Nuredin Beinur.

