Social Înscrierea copiilor la școală în România, sub media OECD







Raportul Education at a Glance 2025 (EaG 2025), editat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) pentru România și publicat marți, arată că 16% dintre copiii cu vârste între 6 şi 14 ani nu sunt înscrişi la şcoală, față de țările din OECD, unde procentul ajunge la 2%. „În medie, în ţările OECD, doar 2% dintre copiii cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani nu sunt înscrişi în sistemul de învăţământ, comparativ cu 16% în România”, se arată în raport.

Raportul mai evidenţiază că procentul este mai mare în rândul adolescenţilor: 32% dintre tinerii cu vârste între 15 şi 19 ani din România nu urmează cursuri, comparativ cu o medie de 16% în ţările OECD.

Raportul menţionează că România are un sistem profesional puternic, 30% dintre tinerii din această grupă de vârstă fiind înscrişi în programe de învăţământ secundar superior profesional, faţă de o medie de 23% în ţările OECD.

Aceste programe oferă elevilor competenţele necesare pentru a intra pe piaţa muncii sau pentru a continua studiile superioare. În România, 75% dintre elevii din învăţământul secundar superior profesional urmează programe care permit accesul la învăţământul superior, cu doar două puncte procentuale sub media OECD.

Raportul a arătat, de asemenea, că ponderea studenţilor care se înscriu pentru prima dată la programe de licenţă şi abandonează după primul an este mai mare în România decât media OECD, ajungând la 21% faţă de 13%.

„Studenţii care nu finalizează studiile superioare pot abandona studiile în diferite etape. Ratele ridicate de abandon în primul an pot indica o neconcordanţă între aşteptările studenţilor şi conţinutul sau cerinţele programelor lor, reflectând posibil o lipsă de orientare profesională pentru viitorii studenţi sau un sprijin insuficient pentru noii studenţi”, se mai arată în raport.