Economie

Inelul care îți urmărește somnul, pe Wall Street. Oura a depus documentele pentru listarea în SUA

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Inelul care îți urmărește somnul, pe Wall Street. Oura a depus documentele pentru listarea în SUAOura / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Compania finlandeză Oura, cunoscută pentru inelul inteligent care urmărește somnul și alți indicatori de sănătate, a depus documentele pentru listarea în Statele Unite, potrivit The Guardian. Dispozitivul, purtat pe deget și conectat la o aplicație, a transformat monitorizarea somnului într-o afacere cu milioane de utilizatori.

Oura a depus pe 3 septembrie documentele pentru o ofertă publică inițială în SUA. Compania vizează listarea pe Nasdaq, sub simbolul „OURA”, însă nu a anunțat încă numărul de acțiuni sau prețul ofertei.

Pentru investitori, documentele oferă primele informații detaliate despre rezultatele financiare ale producătorului de inele inteligente.

Ce este, de fapt, Oura

Oura este o companie finlandeză de tehnologie care produce inele inteligente pentru monitorizarea sănătății. Spre deosebire de un smartwatch, dispozitivul este conceput să fie purtat permanent pe deget și să colecteze date despre somn, activitate fizică, frecvența cardiacă și temperatura corporală.

Inelul se conectează la o aplicație, unde utilizatorii pot vedea informații despre odihnă, nivelul de activitate și alți indicatori. Oura nu vinde doar dispozitivul, ci și un abonament care oferă acces la funcții suplimentare și analize ale datelor colectate.

Compania a devenit cunoscută în special pentru monitorizarea somnului, iar produsele sale sunt folosite de persoane interesate de fitness, recuperare și urmărirea stării generale de sănătate.

Veniturile au crescut puternic

Potrivit documentelor depuse pentru listare, Oura a raportat venituri de 1,21 miliarde de dolari în primele nouă luni ale exercițiului financiar încheiat la 30 iunie 2026. Suma este cu 74% mai mare decât în aceeași perioadă a anului anterior.

În același interval, profitul net a ajuns la 60,8 milioane de dolari, față de 1,6 milioane de dolari în anul precedent. Rezultatele arată că afacerea nu se bazează doar pe vânzarea de dispozitive, ci și pe veniturile recurente din abonamente.

Oura avea aproximativ cinci milioane de membri plătitori la 30 iunie. Compania a vândut, de asemenea, circa 3,6 milioane de inele în ultimele 12 luni.

Cum câștigă bani compania

Modelul de business combină vânzarea inelelor cu abonamentele lunare sau anuale. Utilizatorii pot cumpăra dispozitivul, iar pentru funcțiile suplimentare de monitorizare și analiză plătesc un abonament.

În primele nouă luni ale exercițiului financiar 2026, veniturile din abonamente au ajuns la aproximativ 240,5 milioane de dolari, în creștere cu 121% față de perioada comparabilă.

Oura

Oura / sursa foto: captură video

Compania a lansat în luna mai Oura Ring 5, o nouă generație a produsului. Inelele se vând la prețuri cuprinse între 349 și 499 de dolari, iar abonamentul costă 5,99 dolari pe lună sau 69,99 dolari pe an.

Ce înseamnă listarea pentru Oura

Oura a fost evaluată la aproximativ 11 miliarde de dolari în urma unei runde de finanțare din 2025, în valoare de 875 de milioane de dolari. Înaintea depunerii documentelor, Bloomberg relata că oferta publică ar putea evalua compania la peste 16 miliarde de dolari și ar putea atrage până la trei miliarde de dolari.

Acestea sunt însă estimări, nu condiții finale ale listării. Compania trebuie să parcurgă etapele de aprobare și să stabilească detaliile ofertei înainte ca acțiunile să înceapă să fie tranzacționate.

Pentru piața dispozitivelor purtabile, listarea Oura este un semnal al interesului tot mai mare pentru tehnologiile care urmăresc sănătatea. Compania încearcă să își extindă activitatea dincolo de vânzarea de hardware, prin servicii și funcții bazate pe datele colectate de utilizatori.

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