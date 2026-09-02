O nouă soluție de securitate permite instituțiilor financiare să identifice și să oprească tentativele de fraudă înainte ca banii să fie transferați din conturile clienților. Tehnologia oferă băncilor informații în timp real despre riscurile asociate plăților de la cont la cont, cunoscute sub denumirea A2A (account-to-account).

Soluția extinsă Visa A2A Protect este destinată instituțiilor financiare și folosește inteligență artificială pentru analiza riscurilor asociate tranzacțiilor. Băncile pot astfel primi semnale de risc înainte ca un transfer suspect să fie finalizat.

Versiunea extinsă a soluției introduce un scor unificat defraudă, destinat să ofere instituțiilor financiare o evaluare mai clară a riscului.

Este prima integrare comercială a tehnologiei Featurespace în portofoliul Visa. Noua funcționalitate este concepută pentru a furniza semnale de risc mai rapide și mai precise.

Potrivit companiei, sistemul poate contribui la identificarea unui număr mai mare de tentative de fraudă, reducând în același timp alertele inutile generate în procesele de monitorizare.

Visa A2A Protect utilizează inteligență artificială și tehnici avansate de transfer learning pentru a oferi instituțiilor financiare acces rapid la informații globale privind riscurile asociate tranzacțiilor între conturi.

Prin această abordare, băncile nu mai trebuie să aștepte luni pentru ca modelele de inteligență artificială să acumuleze suficiente date din propriile tranzacții.

De asemenea, instituțiile financiare nu mai trebuie să aștepte ca alte bănci să se alăture unui consorțiu de schimb de date pentru ca modelele să poată identifica noi tipare de fraudă.

Potrivit datelor prezentate de companie, fraudele care implică transferuri bancare au provocat în 2024 pierderi de aproximativ 2,5 miliarde de euro consumatorilor și companiilor din Europa.

Datele evidențiază riscul asociat transferurilor frauduloase și importanța identificării tentativelor de fraudă înainte ca banii să părăsească un cont.

În cazul unui transfer efectuat în urma unei fraude, recuperarea fondurilor poate fi dificilă. De aceea, detectarea tranzacției suspecte înainte de efectuarea plății reprezintă un element important în mecanismele de protecție utilizate de instituțiile financiare.

Prin furnizarea unor informații despre riscurile asociate tranzacțiilor, soluția urmărește să ajute instituțiile financiare să ia măsuri înainte ca fondurile să fie transferate.

Utilizarea transfer learning permite folosirea unor informații și tipare de risc deja disponibile la nivel global, fără ca fiecare bancă să fie nevoită să aștepte acumularea unei cantități mari de date proprii.

Sistemul este astfel conceput pentru a accelera procesul de identificare a comportamentelor suspecte și pentru a reduce timpul necesar detectării unor noi tipuri de fraudă.

„Frauda evoluează într-un ritm accelerat, iar băncile au nevoie de tehnologii capabile să țină pasul și chiar să avanseze mai rapid decât metodele utilizate de infractori. Visa oferă instituțiilor financiare o soluție inteligentă pentru a identifica pericolele și a le răspunde cât mai precis, astfel încât să fie cu un pas înainte într-un mediu în care metodele de fraudă devin tot mai sofisticate”, a declarat Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România, citată în comunicatul companiei.

Ea a precizat că inițiativa face parte din preocuparea companiei pentru Europa și din demersurile de dezvoltare a unor soluții pe care instituțiile financiare să le poată utiliza pentru protejarea clienților.

Noua versiune a soluției urmărește să îmbunătățească procesul de monitorizare a tranzacțiilor prin combinarea informațiilor despre risc într-un scor unificat. În acest fel, instituțiile financiare pot primi semnale mai clare pentru identificarea tranzacțiilor suspecte, în timp ce numărul alertelor inutile poate fi redus.

Scopul este ca mecanismele antifraudă să poată interveni mai eficient, fără ca tranzacțiile legitime să fie afectate în aceeași măsură de sistemele de alertare.

Plățile A2A, de la un cont bancar la altul, reprezintă o categorie de tranzacții pentru care identificarea rapidă a fraudelor este importantă, întrucât transferul fondurilor poate avea loc într-un timp scurt.

Prin accesul la informații despre riscuri și tipare de fraudă, instituțiile financiare pot analiza tranzacțiile înainte de transfer și pot lua măsuri atunci când identifică elemente suspecte.