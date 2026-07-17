Finala actualei ediții de Cupa Mondială la fotbal, programată duminică pe MetLife Stadium, va aduce o noutate absolută în istoria competiției organizate de FIFA. Pe lângă trofeul Cupei Mondiale și medaliile de aur, echipa care va cuceri titlul va primi și un set de inele de campioni personalizate, inspirate din tradiția marilor competiții sportive din Statele Unite, potrivit FIFA.

Este pentru prima dată când FIFA introduce un astfel de simbol al victoriei într-un turneu mondial, marcând o apropiere de una dintre cele mai cunoscute tradiții din sportul american.

Inelele vor fi produse într-o ediție limitată de 2.026 de exemplare, fiecare fiind numerotat individual, într-o referire directă la ediția 2026 a Cupei Mondiale.

Dintre acestea, 30 vor reveni jucătorilor și membrilor echipei campioane, în timp ce celelalte 1.996 vor fi comercializate ca produse oficiale licențiate, oferind fanilor posibilitatea de a deține un obiect de colecție dedicat turneului.

Designul fiecărui inel va include, pe una dintre fețe, imaginea trofeului Cupei Mondiale FIFA, în timp ce partea opusă va fi personalizată în funcție de identitatea noii campioane mondiale. Toate exemplarele vor fi numerotate individual, realizate pe măsura destinatarului și vor fi însoțite de un certificat de autenticitate.

Potrivit FIFA, imediat după încheierea finalei, căpitanul și antrenorul principal ai echipei învingătoare vor primi versiuni provizorii ale inelelor, pentru a marca momentul câștigării trofeului.

Ulterior, fiecare dintre cele 30 de inele destinate campionilor va fi personalizat în funcție de dimensiunea purtătorului și va fi înmânat oficial la o ceremonie organizată după turneu.

Forul mondial precizează că această procedură urmărește ca fiecare campion să primească un inel realizat perfect pe măsură, destinat să rămână o amintire permanentă a performanței obținute.

Finala Cupei Mondiale 2026 va avea loc duminică, pe stadionul New York/New Jersey, unde Spania și Argentina se vor înfrunta pentru cel mai important trofeu din fotbalul mondial și pentru noile inele de campioni introduse de FIFA.