Doi proaspăt căsătoriți din Cehia au ales să renunțe la verighetele tradiționale și să poarte, în ziua nunții, două inele inteligente capabile să transmită și să afișeze în timp real ritmul cardiac al partenerului, potrivit BBC.

Jiri și Ondrej au optat pentru dispozitive produse în Cehia, adaptate special pentru ceremonia lor. Alegerea transformă un obiect asociat în mod tradițional cu bijuteriile într-un dispozitiv electronic purtabil, cu funcții de monitorizare a sănătății și de conectare la distanță.

Cea mai neobișnuită funcție a inelelor este legată de ritmul cardiac. Fiecare partener poate vedea și simți pulsul celuilalt prin intermediul dispozitivului.

Atunci când unul dintre utilizatori activează funcția inelului, dispozitivul poate reproduce fizic bătăile inimii partenerului. În același timp, ritmul cardiac este afișat pe suprafața inelului sub forma unei linii în mișcare.

Tehnologia le permite astfel celor doi să primească un semnal asociat cu partenerul chiar și atunci când se află la distanță.

„Nu ne-am ocupat niciodată de aur și diamante. Am vrut ceva diferit la nuntă, așa că ne-a plăcut ideea că este ceva nou. Ne simțim ca niște pionieri în acest sens”, a declarat Jiri.

Verighetele purtate de Jiri și Ondrej au fost personalizate pentru ceremonia lor. În locul unui model clasic din aur, cei doi au ales o variantă care combină aspectul unei bijuterii cu tehnologii întâlnite în ceasurile inteligente și alte dispozitive de monitorizare.

Inelele fac parte din categoria tot mai largă a dispozitivelor purtabile dezvoltate sub forma unor accesorii discrete.

În cazul modelului HB Ring, producătorul pune accent pe ideea de conectare între persoane apropiate prin intermediul bătăilor inimii. Utilizatorul poate activa funcția printr-o atingere a inelului și poate primi informații despre pulsul persoanei conectate.

Pe lângă funcția legată de ritmul cardiac, astfel de dispozitive pot include și monitorizarea activității fizice.

În funcție de model și de configurație, un inel inteligent poate urmări numărul de pași și alte date asociate activității utilizatorului. Unele modele includ și tehnologii pentru plăți contactless.

Spre deosebire de un ceas inteligent, inelul este mai discret și poate fi purtat permanent. În schimb, funcțiile electronice implică și necesitatea încărcării regulate a bateriei.

Alegerea celor doi miri vine într-o perioadă în care piața dispozitivelor purtabile se diversifică. Inelele inteligente încearcă să atragă utilizatorii care vor funcțiile unui dispozitiv de monitorizare, dar într-un format mai mic și mai puțin vizibil decât un smartwatch.

Producătorii dezvoltă modele care urmăresc activitatea fizică și diferite date despre organism, în funcție de senzorii integrați.

În cazul inelului ales de Jiri și Ondrej, conceptul merge într-o direcție diferită: folosirea ritmului cardiac nu doar ca informație despre sănătate, ci și ca element de conectare între două persoane.

Prețul unui inel inteligent poate varia semnificativ în funcție de model, tehnologiile integrate și accesoriile disponibile.

Modelele cu funcții avansate pot costa de la câteva sute de euro până la sume mai mari, în funcție de configurație. La costul inițial se pot adăuga, în unele cazuri, accesorii sau servicii asociate dispozitivului.

Pentru Jiri și Ondrej, alegerea a fost însă mai mult decât una tehnologică. Cei doi au înlocuit simbolul clasic al verighetei cu un obiect care combină tradiția căsătoriei cu tehnologia purtabilă.