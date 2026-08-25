Cheia electronică a mașinii poate avea funcții care depășesc simpla blocare și deblocare a portierelor, inclusiv deschiderea sau închiderea simultană a geamurilor și utilizarea unei chei mecanice atunci când bateria telecomenzii se descarcă, potrivit publicației RuhR24.

Funcțiile diferă însă de la un producător la altul și chiar între modelele aceleiași mărci. Manualele oficiale ale unor producători arată că anumite comenzi pot fi activate prin apăsarea prelungită sau repetată a butoanelor, dar șoferii trebuie să verifice funcțiile specifice mașinii înainte de a se baza pe acestea.

Una dintre cele mai utile funcții disponibile la anumite modele este controlul de la distanță al geamurilor.

De exemplu, manualele unor producători prevăd că apăsarea prelungită a butonului de deblocare poate deschide simultan geamurile. Funcția poate fi utilă pentru aerisirea rapidă a habitaclului înainte de plecare.

În anumite configurații, apăsarea prelungită a butonului de blocare poate avea efectul invers: geamurile se închid de la distanță. Unele sisteme permit și oprirea mișcării geamurilor prin eliberarea butonului sau prin apăsarea unei alte comenzi.

Funcția nu este însă universală. Ford, Kia, Renault și alți producători arată în documentația tehnică faptul că disponibilitatea acesteia depinde de model, piață și echiparea mașinii.

Unele mașini permit configurarea deblocării selective. Astfel, la prima apăsare a butonului de deblocare se poate deschide doar portiera șoferului, iar celelalte uși pot fi deblocate ulterior.

Această funcție poate fi utilă mai ales atunci când șoferul urcă singur în mașină. Modul exact de activare diferă însă în funcție de producător.

Volvo, de exemplu, precizează în documentația sa că funcția poate fi configurată astfel încât prima apăsare să deblocheze doar ușa șoferului, iar o a doua comandă să permită accesul la celelalte uși.

Afirmația potrivit căreia apăsarea simultană a butoanelor de blocare și deblocare produce automat acest efect nu este valabilă pentru toate mașinile. De aceea, șoferii trebuie să consulte manualul propriului model înainte de a încerca această comandă.

Sistemele moderne de acces fără cheie, cunoscute sub denumirea de keyless entry, pot avea setări diferite pentru blocarea și deblocarea vehiculului.

Unele modele permit modificarea modului în care funcționează telecomanda sau activarea unor opțiuni suplimentare prin apăsări repetate ale butonului de blocare. Funcția exactă nu este însă identică la toate mărcile.

Publicația germană RUHR24 menționează, într-un material despre funcțiile mai puțin cunoscute ale cheilor auto, că anumite telecomenzi pot avea comenzi suplimentare activate prin apăsări repetate sau combinații de butoane. Publicația avertizează însă că programarea diferă de la un producător la altul.

O situație frecventă este descărcarea bateriei din telecomandă. În multe cazuri, cheia electronică include și o cheie mecanică de rezervă, ascunsă în carcasă.

Aceasta poate fi scoasă și utilizată pentru deschiderea manuală a mașinii. La unele modele, butucul ușii este vizibil, iar la altele poate fi ascuns sub un capac de protecție.

Manualele auto recomandă verificarea modului de utilizare a cheii mecanice înainte de apariția unei situații de urgență. Astfel, șoferul poate ști unde se află cheia de rezervă și cum poate deschide vehiculul dacă telecomanda nu mai funcționează.

Cele mai importante diferențe țin de marca mașinii, model, anul fabricației și nivelul de echipare. O funcție disponibilă pe o anumită versiune poate lipsi complet de pe un alt model al aceluiași producător.

Înainte de a încerca diferite combinații de butoane, șoferii ar trebui să consulte manualul mașinii. Aceasta este cea mai sigură metodă pentru a afla ce poate face telecomanda și cum se activează corect fiecare funcție.

În plus, atunci când geamurile sunt închise de la distanță, producătorii recomandă supravegherea vehiculului pentru a evita accidentarea persoanelor sau animalelor aflate în apropierea acestora.