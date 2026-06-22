Oamenii își formează o primă impresie în doar câteva secunde, iar cercetările din psihologie arată că anumite comportamente și semnale nonverbale pot influența rapid nivelul de încredere pe care îl inspirăm celor din jur, potrivit publicației Verry Well Mind.

Specialiștii în comportament uman susțin că, încă de la primul contact, interlocutorii evaluează indicii precum limbajul corpului, tonul vocii, expresiile faciale și modul în care comunicăm.

Aceste evaluări rapide pot avea un impact important asupra relațiilor personale, colaborărilor profesionale și oportunităților sociale.

Una dintre concluziile importante ale cercetărilor analizate de Harvard Business School este că oamenii tind să reacționeze mai favorabil la persoanele percepute ca fiind demne de încredere decât la cele care încearcă să pară puternice sau dominante.

Psihologul Amy Cuddy, cunoscută pentru studiile sale despre primele impresii, explică faptul că evaluarea inițială se bazează în mare măsură pe percepția de bunăvoință și intenții pozitive.

Cu alte cuvinte, interlocutorii încearcă mai întâi să afle dacă persoana din fața lor este bine intenționată, iar abia apoi îi evaluează competența.

Poziția corpului și expresiile faciale joacă un rol esențial în construirea încrederii.

Potrivit Harvard Business Review, persoanele care adoptă o postură deschisă, stau drepte și mențin un contact vizual natural sunt percepute drept mai sigure pe ele și mai credibile.

În schimb, brațele încrucișate, mișcările agitate sau evitarea privirii pot transmite nesiguranță sau lipsă de interes.

Specialiștii subliniază că limbajul nonverbal este procesat foarte rapid de creier și influențează puternic modul în care sunt interpretate mesajele verbale.

Psihologii citați de Psychology Today arată că persoanele care inspiră încredere afișează adesea un comportament calm, consecvent și autentic.

Printre caracteristicile observate frecvent se numără:

contact vizual natural;

expresii faciale sincere;

zâmbet autentic;

ton cald al vocii;

reacții emoționale echilibrate;

interes real pentru interlocutor.

Cercetătorii avertizează însă că niciun semnal izolat nu poate garanta că o persoană este cu adevărat de încredere. Primele impresii oferă indicii utile, dar încrederea se consolidează în timp, prin comportamente constante și respect reciproc.

Mai multe studii privind formarea relațiilor sociale au identificat ascultarea activă drept una dintre cele mai apreciate calități în primele interacțiuni.

Conform unei analize publicate de Psychology Today, oamenii sunt mai atrași de persoanele care manifestă interes față de ceea ce spun ceilalți, pun întrebări relevante și evită să monopolizeze conversația.

Acest tip de comportament transmite respect și disponibilitate pentru colaborare, două elemente asociate frecvent cu încrederea interpersonală.

Cercetările asupra primelor impresii arată că cele mai apreciate persoane combină două trăsături aparent diferite: competența și căldura umană.

Oamenii tind să aprecieze interlocutorii care par pregătiți și siguri pe ei, dar care în același timp sunt politicoși, receptivi și atenți la nevoile celor din jur.

Specialiștii numesc această combinație „echilibrul dintre competență și apropiere socială”, unul dintre cei mai importanți factori ai popularității și credibilității.