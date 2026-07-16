Semnalul Wi-Fi poate fi influențat de mai multe obiecte și condiții din locuință, unele dintre ele mai puțin evidente. De la cuptoarele cu microunde și acvarii până la oglinzi sau vremea extremă, toate pot afecta calitatea conexiunii la internet, iar specialiștii explică de ce apar aceste probleme și cum pot fi reduse, potrivit BBC.

Rețelele Wi-Fi au devenit indispensabile în viața de zi cu zi, însă performanța lor poate fi influențată de numeroși factori din locuință, inclusiv de obiecte la care puțini utilizatori s-ar gândi.

Alex Hills, unul dintre pionierii tehnologiei Wi-Fi, s-a numărat printre primii oameni care au întâmpinat astfel de probleme. În 1993, în calitate de profesor la Universitatea Carnegie Mellon din Statele Unite, el a coordonat echipa care a construit una dintre primele rețele Wi-Fi de mari dimensiuni din lume.

Experiența sa este prezentată în volumul „Wi-Fi and the Bad Boys of Radio”. Potrivit BBC, expresia „Bad Boys” („băieți răi” n.r) nu face referire la echipa care a dezvoltat rețeaua, ci la obiectele și procesele care împiedică funcționarea optimă a conexiunilor Wi-Fi.

Locuințele pot ascunde numeroși astfel de „bad boys”. Unele obstacole sunt ușor de anticipat, precum pereții groși, însă altele sunt surprinzătoare. Identificarea acestora poate contribui la îmbunătățirea conexiunii și poate explica de ce semnalul este mai slab în anumite zone ale casei.

Timp de 17 ani, astronomii din Australia au încercat să afle originea unor semnale radio misterioase. Au fost luate în calcul inclusiv erupțiile solare, iar în spațiul public au apărut teorii despre extratereștri. În cele din urmă, cercetătorii au descoperit că impulsurile de energie erau generate de cuptorul cu microunde din birou, utilizat în timpul prânzului. Același tip de interferență poate afecta și rețelele Wi-Fi.

Conexiunile Wi-Fi transmit informațiile prin unde radio. Cele mai multe frecvențe sunt rezervate unor servicii precum comunicațiile forțelor de ordine, controlul traficului aerian sau posturile de radio, însă există și benzi disponibile pentru utilizare fără licență.

Una dintre acestea este frecvența de 2,4 GHz, folosită atât de rețelele Wi-Fi și dispozitivele Bluetooth, cât și de cuptoarele cu microunde pentru încălzirea alimentelor.

În mod normal, cuptoarele sunt ecranate pentru a împiedica ieșirea undelor în exterior. Totuși, dacă aparatul este vechi sau ușa este deschisă înainte de încheierea programului de încălzire, acesta poate interfera cu semnalul Wi-Fi, explică Alex Hills.

Apa reprezintă un alt obstacol pentru conexiunile wireless. Moleculele de apă pot absorbi energia semnalului radio, astfel că un acvariu amplasat între utilizator și router poate crea zone în care semnalul devine foarte slab sau dispare.

Materialele din care este construită locuința au, de asemenea, un rol important. Undele radio traversează relativ ușor lemnul și pereții din gips-carton, însă întâmpină dificultăți în cazul zidurilor din cărămidă sau beton. Contează și poziționarea routerului. Amplasarea acestuia într-un punct cât mai central al locuinței și la o înălțime mai mare poate contribui la o distribuție mai bună a semnalului.

Pe lângă interferențe și absorbția semnalului, există și fenomenul reflexiei. Undele radio se comportă asemănător luminii, ceea ce înseamnă că pot fi reflectate de suprafețe plane și lucioase. Din acest motiv, oglinzile, televizoarele sau alte suprafețe reflectorizante pot devia semnalul Wi-Fi și pot crea zone fără acoperire.

Probleme similare pot apărea și în locuințele în care pereții conțin foi metalice în structura lor. Dacă există o zonă fără semnal, specialiștii recomandă verificarea traseului dintre router și dispozitiv pentru a observa dacă între ele se află o oglindă mare, un televizor sau alte suprafețe care pot reflecta undele radio.

În mod obișnuit, ploaia nu influențează conexiunea Wi-Fi, cu excepția situațiilor în care rețeaua face legătura între clădiri separate de spații deschise. În schimb, fenomenele meteo extreme pot crea probleme serioase.

Ninsorile pot afecta infrastructura care deservește locuințe sau cartiere întregi. Temperaturile foarte scăzute pot deteriora componentele metalice din cabluri, iar acumulările de zăpadă pot bloca semnalele satelitare. Nici temperaturile ridicate nu sunt lipsite de efecte. Chiar dacă vremea nu afectează direct infrastructura, conexiunea poate deveni mai lentă atunci când toți membrii familiei folosesc simultan internetul pentru streaming sau alte activități care consumă lățime de bandă.

Potrivit specialiștilor, problemele de conectivitate ar putea deveni una dintre consecințele schimbărilor climatice. Pe lângă măsurile de protejare a mediului, utilizatorii pot solicita operatorilor de telecomunicații și autorităților locale să adopte măsuri preventive.

Serviciile de internet prin satelit au simplificat accesul la internet în multe zone, însă nici acestea nu sunt ferite de probleme. În timpul furtunilor puternice de zăpadă, stratul de omăt depus pe antena satelit poate întrerupe semnalul, iar singura soluție rămâne îndepărtarea zăpezii de pe echipament.