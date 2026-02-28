Sport

Încrederea lui Valentin Ceaușescu în Steaua a fost crucială. Marius Lăcătuș explică cum a stat situația

Încrederea lui Valentin Ceaușescu în Steaua a fost crucială. Marius Lăcătuș explică cum a stat situația
Iubirea lui Valentin Ceaușescu pentru echipa Steaua a fost chiar dinainte ca jucătorii să aducă vreun titlu. De altfel, acesta a fost primul care a crezut în performanța Stelei.

Valentin Ceaușescu, discurs motivațional

Fiul dictatorilor s-a implicat direct în tot ce avea să însemne performanța echipei sale de suflet. Acesta a văzut potențialul chiar și atunci când echipa nu era tocmai închegată și nici nu avea jucători extrem de bine pregătiți. În acest context a venit și le-a ținut un discurs motivațional jucătorilor de la Steaua, care deși erau la început de drum, l-au ascultat.

”Aveți tot ce vă trebuie pentru a ajunge acolo. Aveți calitate, un lot foarte bun, conducere tehnică foarte bună, administrațivă la fel. Eu sunt alături de voi și cred că puteți face acest lucru. Eu cred în voi, în valoarea voastră”, a relatat Marius Lăcătuș legat de acea întâlnire.

”Ne pufnea râsul”

Efectul discursului nu a fost neapărat cel scontat. Pentru că mulți dintre jucători erau și mici de vârstă, dar și fără experințe remarcabile. ”Îți dai seama că noi, stăteam și ne pufnea răsul la un moment dat. Nu poți să vii să spui lucrurile acestea unor jucători care la acel moment, cu puține excepții nu realizaserăm nimic până la acel moment.

Nici măcar la nivel intern nu erau mulți care să spună că au luat campionate. Erau vreo trei, dar în rest  nu ne puteam mândri că avem nu știu câte titluri de campion sau cupe ale României. Și sigur că nu ne gândeam noi la început de drum că ajungem acolo. Noi ne gândeam că dacă prindem o semifinală ar fi parfum pentru noi”, a povestit fostul jucător.

Steaua, performanțe în serie

Doar că între timp echipa s-a sudat și s-a făcut performanță la cel mai înalt nivel. Exact așa cum a dorit și a susținyut Valentin Ceaușescu. ”Noi ne-am bătut de la egal la egal cu Roma și cred că meritam să trecem. Puteam să le punem probleme și acelor echipe engleze. Echipele pe care le-am întâlnit noi atunci erau puternice, dar nu ceva de speriat”, a mai explicat Marius Lăcătuș.

