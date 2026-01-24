Ladislau Boloni, omul care nu s-a ferit de cuvinte și a dinamitat fotbalul românesc. A contestat și supremația lui Hagi

Ladislau Boloni (72 de ani) nu a fost un personaj comod în fotbalul românesc. Nici ca jucător, nici ca selecționer, atât timp cât a lucrat la națională. Stilul direct de-a spune lucrurilor pe nume, abdicarea de la limba de lemn specifică personajelor din fenomen i-au atras dușmani. Plecat în Occident, nefiind tributar sistemului de pile și prietenii care e vital pentru a lucra în fotbalul românesc, Boloni și-a permis luxul să spună chiar ce crede.

Recent, i-a contestat într-un interviu pentru iamsport pe Ilie Balaci și Gicu Dobrin. Foști mari jucători, care alături de Gică Hagi sunt considerați cei mai importanți din istoria României. „Ilie nu a fost băiat serios, pe Gicu nu puteai să contezi, să mergi la luptă cu el”, a fost dinamita verbală a lui Loți.

Reacțiile au curs în cascadă și toate l-au crucificat pe fostul jucător al Stelei. Faptele sunt cunoscute. Balaci a jucat la nivel înalt doar până la 26 de ani, pentru că o accidentare i-a deviat nefericit cariera. Chiar când „Minunea Blondă” se pregătea să joace la Campionatul European din 1984. Acolo unde prezent a fost și Boloni.

De Dobrin a fost legat cel mai mare mister al fotbalului românesc: de ce nu ajucat niciun minut în Mexic? Două variante au circulat în ultimii 20 de ani: Dobrin a fost exilat de nucleul jucătorilor dinamoviști, cărora le luase banii la poker. Cealaltă ipoteză susține că marele fotbalist piteștean era ieșit din formă, nu se pregătea conform rigorilor, iar selecționerul Angelo Niculescu l-a pedepsit.

Boloni a fost și el un jucător legendar al României. A adunat 102 meciuri la națională și a marcat 23 de goluri. A câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua (1986) și a avut luxul de-a jucat în străinătate. Valentin Ceaușescu i-a facilitat transferul la Wavre Sport FC (Belgia), în 1988. Apoi, în 1994, a început o carieră de antrenor, în Franța, la Nancy.

Din Vest, fostul mijlocaș a vorbit întotdeauna cu simț critic atunci când în discuția a fost despre fotbalul românesc. Legături directe a avut doar în perioada 2000 - 2001, atunci când a preluat naționala, chiar la finalul „Generației de Aur”. A lăsat baltă echipa, în plină campanie de calificare la Mondialul din 2002 și a plecat la Sporting Lisabona. Până în ultimul moment, Boloni a negat că ar vrea să-și rezilieze contractul cu FRF.

Dincolo de salariul mult mai mare pe care îl primea în Portugalia, antrenorul a decis să plece din România, după ce a înțeles că situația fotbalui de la noi este dramatică. Campionatul intern era sufocat de blaturi, jocuri de culise făcute de patroni dubioși, iar FRF și LPF patronau dezastrul. Boloni atrăgea atenția că vor urma ani dezastruoși, pentru că se lucrează mizerabil la nivel de copii și juniori.

În 2006, Boloni a acordat un interviu pentru un fost săptămânal de sport din România și a spus despre Gheorghe Hagi că „e greu de cap”. Declarația a făcut senzație, ulterior, antrenorul a explicat că vorbele i-au fost interpretate.

Dar, în ultimii ani, el nu s-a ferit să-l atace pe „Rege”. „Ceea ce este deranjant la Hagi, cu care sunt în relații deosebit de bune, este că pleacă și de la Real Madrid, și de la Barcelona. Și pleacă în Divizia B, în Italia! După părerea mea, jucătorul care a făcut în afară cariera cea mai bună este Dan Petrescu. A fost titular pe oriunde a jucat, în Italia și apoi în Anglia”, spunea Boloni. El făcea referire la transferul lui Hagi, de la Real Madrid la Brescia antrenată de Mircea Lucescu, în 1992.

Pentru a respecta adevărul istoric, echipa era în Serie A la acea vremea și avea să retrogradeze un an mai târziu. Brescia a promovat în 1994, iar Hagi a strălucit la Mondialul din 1994.