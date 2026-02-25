Sport

Cum l-a salvat Mitică Dragomir pe Lăcătuș, ca să nu devină muncitor necalificat

Marius Lăcătuș.
Mitică Dragomir a fost cel care l-a ghidat în carieră pe Marius Lăcătuș, mai ales că acesta a trecut printr-un moment dificil. A ratat treapta pentru clasa a 11-a, drept urmare risca să ajungă muncitor necalificat.

Marius Lăcătuș il are pe Dragomir la suflet

Fostul internațional a povestit că în clasa a 10-a a ajuns într-un punct limită din cauza limbii ruse. ”Și atunci, tata mi-a zis: dacă nu ți-a plăcut școala asta e. Tata mi-a zis la liceu că nu îl interesează să fiu premiant și nici notele, să iei coroniță. Nici premiant, dar nici la coada clasei. Și când am ajuns la liceu, când am început clasa de rusă se programase marți la 7 dimineața și joi la ora 2.

Nu am mers câteva săptămâni și mi-a spus diriginetele că trebuie să particip la orele astea că nu o să-mi încheie media. Ceea ce s-a întâmplat, nu am putut nici să dau treapta. Și atunci tata mi-a zis: dacă nu ți-a plăcut școala, asta e, la târnăcop, la gaze, la apă, se caută muncitori necalificați”, a povestit celebrul fotbalist.

Mitică, șansa fotbalistului

Doar că el deja activa ca fotbalist, iar Dragomir îl remarcase. ”Șansa mea a fost că atunci eram juniori republicani, făceam pași la echipa de tineret și domnul Mitică Dragomir m-a întrebat într-o zi ce-am făcut cu treapta. Și i-am spus că nu am dat-o că nu am intrat în examen. Și mi-a zis: de azi înainte te vei antrena cu juniori, cu tineretul și când e nevoie cu echipa de seniori.

Vii dimineața, mănânci aici, te odihnești aici la stadion și apoi te antrenezi după amiază și pleci acasă. Domnul Mitică Dragomir a găsit o soluție și m-a angajat la uzină la ”Steagul roșu”, a explicat Marius Lăcătuș.

Și salariu și seral

În cele din urmă, Lăcătuș a ajuns să aibă și bani ca mai apoi să facă și liceul. ”Eu aveam 2.200 de lei salariu, foarte mulți pentru mine. Când a auzit familia nu mai era așa ofuscată, dar mi-au zis să termin liceul.

Și a venit momentul în care s-au interesat Steaua și Dinamo de mine și domnul Dragomir a zis ca să nu mă controleze ei, să mă înscriu la seral. Câtă vreme sunt acolo nu mă pot lua în armata. Nici ăia, nici ăia” a încheiat el.

