Cum l-a îmblânzit Mitică Dragomir pe cel mai temut om din comunism. Tehnica a avut succes, dar nu e recomandată

Mitică Dragomir. Sursa foto: Facebook/ Dumitru Dragomir
Dumitru Dragomir a povestit că l-a înfruntat pe Tudor Postelnicu fără nicio frică. Ba chiar îi adresa saluturi mult prea prietenști, dar pe care fostul șef al securității le tolera.

Mitică Dragomir favorizat de Postelnicu

Omul de fotbal a explicat că Tudor Postelnicu, fostul șef al Securității în vremea comunisumului era unul dintre cei mai de temut oameni din România. ”Nici Hitler nu era așa să inspire atâta frică. Postelnicu era ceva... Nu există în țara românească om căruia să nu îi fi fost frică de Postelnicu.

Dumitru Dragomir

D. Dragomir. Sursa foto: Facebook/Sport Pictures

Mă duceam la secretarii comitetului central. De exemplu la Radu care fusese prim secretar la Brașov și era un om boem, un om de o deșteptăciune rară. El nu îi pomenea numele lui Postelnicu. Nu spunea du-te la tovarășul Postelnicu, spunea: du-te la tovarăsul”, a povestit acesta.

Nu i se pomenea numele

Pe de altă parte, fostul președinte al LPF preciza că aproape nimeni nu îi pomenea numele temututului Postelnicu. ”Nuță, care era o fiară, nu îi pomenea numele. Nimeni nu îi pomenea numele.

Marin Bărbulescu nu îi pomenea numele. Iar eu mă duceam: <<să vă trăiască familia>>. Se uita la mine zicea că sunt dilău. Și el mă întreba: ești dilău?! Și eu îi spuneam: nu tovarășul ministru, dar să vă mai fac și pe dumneavoastră să râdeți”, a povestit Dumitru Dragomir.

Secretul lui Dumitru Dragomir

Se pare că secretul fostului președinte al LPF era acela că știa cum să se comporte. Chiar dacă de multe ori era slobod la gură. ”Nu a existat un șef al meu să mă dușmănească. Nici Mircea Sandu care era șeful meu peste tot fotbalul. Mă înjuram cu el în adunări generale, dar nu ne dușmăneam. Că am știut să mă comport.

Dimineața mă pregăteam că știam că mă cheamă ori Nuță ori Postelnicu, înainte de a veni tovarășii la serviciu. După ora 5 sigur mă chema unul dintre ei”, a mai povestit omul de fotbal.

