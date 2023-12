Dumitru Dragomir, sfat pentru tineri. Cum pot să facă bani și să trăiască în lux

Dumitru Dragomir consideră că lumea de astăzi este mult diferită și că adolescenții au alte valori. Cu toate astea, fostul președinte al LPF le-a oferit o serie de sfaturi tinerilor care vor să se îmbogățească.

„Domne să se consulte totuși cu cineva. Așa haiduc cum am fost eu, în ziua de astăzi nu mai pot. Eu am fost ca un haiduc. Nu mai merge”, a spus el.

Dumitru Dragomiru le oferă sfaturi tinerilor

El consideră că tinerii au foarte puține alternative pentru a reuși în viață. Dumitru Dragomir le-a recomandat tinerilor să meargă la studii și să se angajaze în IT pentru a avea bani. Dragomir a mai spus că adolescenții pot să trăiască bine dacă țin cont de aceste sfaturi.

„Acuma sunt două variante de a trăi bine. Ori te apuci de IT, înveți carte și trăiești bine, poți să ajungi și la 10-15.000 de dolari salariu pe lună. Nu în țară, dar afară. Sau te apuci de muncă serios pe ceva. Și nu poți face avere din asta. Din ce spun eu acum nu poți să faci avere, dar trăiești foarte bine. Poți să îți duci copiii la școală și să îi ții în școli și așa mai departe”, a declarat acesta.

Lumea se zbate pentru un trai mai bun

Mitică Dragomir a mai spus că este greu să ajungi milionar peste noapte și că doar cei care au un dar de la Dumnezeu reușesc. El consideră că lumea trebuie să învețe, să muncească și să se zbată pentru a avea un trai decent, mai ales în societatea asta.

„Ca să faci bani trebuie să ai un dar de la Dumnezeu e obligatoriu. Adică să fii puțin plecat cu mintea și să riști. Altfel nu poți face bani. Toată lumea, toată omenirea asta pentru ce crezi că învață carte? Ca să aibă un trai mai bun. Să-și învețe copiii, să-i dea la școli și așa mai departe. Pentru ce înveți carte? Ca să trăiești mai bine. Pentru ce faci eforturi? Ca să trăiești mai bine. Bă, și ăia care fură? Pentru ce fură? Să trăiască mai bine. Deci toată viața asta e făcută să te zbați pentru un trai mai bun”, a spus fostul președine al LPF în „MaxProfețiile lui Mitică”.

Ce pensie are Dumitru Dragomir

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a mai spus că are o pensie de aproximativ 4.000 de euro pe lună. El a explicat și cum a ajuns să aibă această remunerație lunară, dar și de ce nu a pus bani deoparte.

„Bani deoparte nu am, pentru că mi-am asigurat bătrânețea prin pensie. Eu am plătit 6000 de dolari în fiecare lună la stat pentru pensie. Am aproape 4000 de euro. Cam 20.000 de lei. Asta adăugată la pensia de la parlament care e tăiată deocamdată, dar începe să curgă, așa am înțeles.Mi-am asigurat pensia și nu mai am nevoie de niciun ban. Îți mai dau ceva în premieră. Eu am trei societăți făcute în 1989. Cum am ieșit de la arest, pentru că pe mine m-au ținut 7 luni acolo. M-am judecat și m-au achitat, pentru că eu nu aveam nicio vină. După ce am ieșit, am făcut trei firme. Toate de succes. Aia cu presa, construcțiile și hotelul.

Jur că nu am luat un leu din nicio firmă. De 32 de ani. Nici salariu, nici prime, nimic, nimic. Am plătit taxe la stat și am dezvoltat mai departe firmele, să rămână copiiilor și nepoților mei. Dar eu, Mitică Dragomir, nu am luat un salariu sau o prima sau ceva din firmele astea. Niciodată, niciun leu. Acum vreo 5-6 ani le-am trecut pe numele fiului meu”, a spus el.