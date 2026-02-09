Turcescu despre comportamentul USR și Sfinții Închisorilor

În emisiunea Hai LIVE cu Turcescu, Robert Turcescu și Adrian Severin au dezbătut reinterpretarea istoriei României și controversa legată de Sfinții Închisorilor. Turcescu a introdus subiectul prin intermediul unui volum recent.

„Vorbind despre volumul Istoria Orbilor. România în războiul 1940-45, se aduce adevărul istoric la lumină și anume cum românii au fost niște ucigași nenorociști, mână-n mână, evident, cu Hitler.”

Severin a analizat fenomenul rescrierii istoriei și impactul asupra identității naționale: „Găsește în conceptul cancel culture, care poate să însemne, într-o traducere aproximativă, anularea culturii, eu o traduc asasinarea. A culturii și cultura este de fapt identitatea noastră… Am tăiat, am anulat istoria. În istoria noastră am anulat rădăcinile culturii noastre.”

În paralel, discuția a abordat comportamentul Sfinților Închisorilor în regimul comunist: „Vorbind de Sfinții Închisorilor, vorbim de niște oameni care erau încarcerați pentru diferite fapte comise sau necomise de ei… Dar, dincolo de aceste aspecte, ei s-au comportat într-un anumit fel într-un regim Bestial. Într-un regim infernal… și aici s-au comportat într-adevăr ca niște eroi, ca niște sfinți.”

Severin a comparat valorile lor cu lipsa credinței și a responsabilității morale în rândul actualilor politicieni USR.

„Ce-i despre USR, ei n-au niciun crez… Ei sunt convinși că nu e nimica. Și atunci viața lor nu are absolut niciun sens, ceea ce vedem și în politică. Politica lor nu are niciun sens, ei nu oferă absolut nimic pentru viitorul României.”

Turcescu a subliniat influența rescrierii istoriei asupra percepției publice: „Permitem să le recunoaștem, să ne punem cenușă în cap, să sărutăm exact ca în fenomenul ăla Black Lives Matter, dar papucul oricui îl închide și spune că a suferit. Noi am fost niște nenorociți.”

Severin a explicat că abordarea critică asupra trecutului trebuie să fie contextualizată și nu unilaterală.