Turcescu despre comportamentul USR și Sfinții Închisorilor
- Emma Cristescu
- 9 februarie 2026, 17:11
În emisiunea Hai LIVE cu Turcescu, Robert Turcescu și Adrian Severin au dezbătut reinterpretarea istoriei României și controversa legată de Sfinții Închisorilor. Turcescu a introdus subiectul prin intermediul unui volum recent.
Turcescu, despre Sfinții Închisorilor
„Vorbind despre volumul Istoria Orbilor. România în războiul 1940-45, se aduce adevărul istoric la lumină și anume cum românii au fost niște ucigași nenorociști, mână-n mână, evident, cu Hitler.”
Severin a analizat fenomenul rescrierii istoriei și impactul asupra identității naționale: „Găsește în conceptul cancel culture, care poate să însemne, într-o traducere aproximativă, anularea culturii, eu o traduc asasinarea. A culturii și cultura este de fapt identitatea noastră… Am tăiat, am anulat istoria. În istoria noastră am anulat rădăcinile culturii noastre.”
„S-au comportat ca niște eroi”
În paralel, discuția a abordat comportamentul Sfinților Închisorilor în regimul comunist: „Vorbind de Sfinții Închisorilor, vorbim de niște oameni care erau încarcerați pentru diferite fapte comise sau necomise de ei… Dar, dincolo de aceste aspecte, ei s-au comportat într-un anumit fel într-un regim Bestial. Într-un regim infernal… și aici s-au comportat într-adevăr ca niște eroi, ca niște sfinți.”
Severin, despre USR
Severin a comparat valorile lor cu lipsa credinței și a responsabilității morale în rândul actualilor politicieni USR.
„Ce-i despre USR, ei n-au niciun crez… Ei sunt convinși că nu e nimica. Și atunci viața lor nu are absolut niciun sens, ceea ce vedem și în politică. Politica lor nu are niciun sens, ei nu oferă absolut nimic pentru viitorul României.”
Turcescu a subliniat influența rescrierii istoriei asupra percepției publice: „Permitem să le recunoaștem, să ne punem cenușă în cap, să sărutăm exact ca în fenomenul ăla Black Lives Matter, dar papucul oricui îl închide și spune că a suferit. Noi am fost niște nenorociți.”
Severin a explicat că abordarea critică asupra trecutului trebuie să fie contextualizată și nu unilaterală.
„Toate acestea sunt scoase în față și nu mai sunt puse într-un context, nu mai sunt cercetate critic, ci sunt prezentate pe post de istorie unică… A doua chestiune care ține de o modă și mai mult decât de o modă, de o tentativă de asasinat a identității noastre naționale este această tendință de a găsi tot ce-i mai rău în istoria noastră.”
