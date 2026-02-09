Politica Breaking news

Turcescu despre comportamentul USR și Sfinții Închisorilor

Cătălin Drulă USR.
În emisiunea Hai LIVE cu Turcescu, Robert Turcescu și Adrian Severin au dezbătut reinterpretarea istoriei României și controversa legată de Sfinții Închisorilor. Turcescu a introdus subiectul prin intermediul unui volum recent.

Turcescu, despre Sfinții Închisorilor

„Vorbind despre volumul Istoria Orbilor. România în războiul 1940-45, se aduce adevărul istoric la lumină și anume cum românii au fost niște ucigași nenorociști, mână-n mână, evident, cu Hitler.”

Severin a analizat fenomenul rescrierii istoriei și impactul asupra identității naționale: „Găsește în conceptul cancel culture, care poate să însemne, într-o traducere aproximativă, anularea culturii, eu o traduc asasinarea. A culturii și cultura este de fapt identitatea noastră… Am tăiat, am anulat istoria. În istoria noastră am anulat rădăcinile culturii noastre.”

„S-au comportat ca niște eroi”

În paralel, discuția a abordat comportamentul Sfinților Închisorilor în regimul comunist: „Vorbind de Sfinții Închisorilor, vorbim de niște oameni care erau încarcerați pentru diferite fapte comise sau necomise de ei… Dar, dincolo de aceste aspecte, ei s-au comportat într-un anumit fel într-un regim Bestial. Într-un regim infernal… și aici s-au comportat într-adevăr ca niște eroi, ca niște sfinți.”

Severin, despre USR

Severin a comparat valorile lor cu lipsa credinței și a responsabilității morale în rândul actualilor politicieni USR.

„Ce-i despre USR, ei n-au niciun crez… Ei sunt convinși că nu e nimica. Și atunci viața lor nu are absolut niciun sens, ceea ce vedem și în politică. Politica lor nu are niciun sens, ei nu oferă absolut nimic pentru viitorul României.”

Turcescu a subliniat influența rescrierii istoriei asupra percepției publice: „Permitem să le recunoaștem, să ne punem cenușă în cap, să sărutăm exact ca în fenomenul ăla Black Lives Matter, dar papucul oricui îl închide și spune că a suferit. Noi am fost niște nenorociți.”

Severin a explicat că abordarea critică asupra trecutului trebuie să fie contextualizată și nu unilaterală.

„Toate acestea sunt scoase în față și nu mai sunt puse într-un context, nu mai sunt cercetate critic, ci sunt prezentate pe post de istorie unică… A doua chestiune care ține de o modă și mai mult decât de o modă, de o tentativă de asasinat a identității noastre naționale este această tendință de a găsi tot ce-i mai rău în istoria noastră.”

