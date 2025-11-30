Incident grav de securitate pe calea ferată. Accidentul de la Crușovăț ar fi putut avea urmări catastrofale

Un incident de siguranță feroviară cu potențial extrem de ridicat a avut loc în stația de cale ferată Crușovăț, județul Caraș-Severin, unde trenul IR 1691 a lovit o osie de vagonet amplasată pe linie de persoane neidentificate. În urma opririi garniturii, personalul feroviar a descoperit o a doua osie pe o altă linie, de asemenea plasată de persoane necunoscute, punând în pericol siguranța circulației și integritatea pasagerilor.

Directorul Agenției de Investigare Feroviară Române (AGIFER), Laurențiu Dumitru, a explicat că, deși incidentul a avut un grad ridicat de pericol, instituția nu va demara o anchetă proprie. „Este un incident cu potențial foarte mare de pericol, însă un asemenea incident de siguranță nu are motivații nici legale, nici de oportunitate pentru a deschide o investigație AGIFER, pentru că nu am avea ce recomandări să facem pentru îmbunătățirea siguranței. În aceste condiții, ancheta organelor de Poliție și Parchet va fi mult mai eficientă pentru sistem”, a declarat Dumitru pentru News.ro.

Conform comunicatului CFR SA, trenul IR 1691 a lovit osia vagonetului pe linia II directă sâmbătă seara, în jurul orei 19:05. După oprirea trenului, a fost identificată o a doua osie pe linia III, iar analiza preliminară a confirmat că elementele nu aveau justificare tehnică și au pus în pericol siguranța circulației. Trenul a înregistrat o întârziere de 138 de minute înainte de a-și continua deplasarea.

Reprezentanții CFR au transmis că„ astfel de acțiuni care pot genera incidente grave sunt inacceptabile și cooperează cu autoritățile pentru identificarea persoanelor responsabile”.

AGIFER desfășoară investigarea accidentelor grave în sistemul feroviar, cu scopul de a preveni accidente și de a îmbunătăți siguranța. Agenția poate analiza și incidentele care, în condiții ușor diferite, ar fi putut conduce la accidente grave, inclusiv defecțiuni tehnice ale subsistemelor sau ale componentelor de interoperabilitate ale sistemelor feroviare de mare viteză sau convenționale.

În cazul de la Crușovăț, directorul Laurențiu Dumitru a spus că implicarea AGIFER nu ar fi adus beneficii suplimentare, iar cea mai eficientă soluție rămâne continuarea anchetei de către Poliție și Parchet.