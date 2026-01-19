Începe proiectarea primului drum de mare viteză dintre România și Bulgaria

Procesul de elaborare a Studiului de Fezabilitate pentru drumul de mare viteză București–Giurgiu debutează luni, documentația urmând să fie finalizată într-un termen de 16 luni. Proiectul reprezintă prima inițiativă de acest tip care vizează direct legătura rutieră rapidă la frontiera dintre România și Bulgaria, anunță Compania Națională de Investiții Rutiere.

Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat în decembrie 2025 contractul pentru realizarea proiectării preliminare a autostrăzii sau drumului expres București–Giurgiu. Contractul a fost atribuit unei asocieri de firme de inginerie din România și Turcia și este finanțat din fonduri europene, având o valoare de 34 de milioane de lei.

În cadrul Studiului de Fezabilitate, proiectantul va evalua tipul de drum potrivit pentru acest coridor – autostradă sau drum expres – precum și variantele posibile de traseu. De asemenea, vor fi analizate structura drumului și conexiunile cu alte obiective majore de infrastructură, inclusiv cu viitorul pod peste Dunăre Giurgiu–Ruse.

În ceea ce privește soluțiile constructive, CNIR a solicitat o analiză comparativă privind utilizarea materialelor de construcții din import față de cele produse intern. Prestatorul va realiza o evaluare între varianta unui sistem rutier din beton de ciment și cea a unui carosabil realizat din mixturi bituminoase.

Studiul de Fezabilitate va constitui fundamentul unei documentații tehnice complete, necesare pentru lansarea licitației aferente etapei următoare, care va include proiectarea detaliată și execuția lucrărilor. Drumul de mare viteză București–Giurgiu este considerat un obiectiv strategic, menit să îmbunătățească transportul rutier și conectivitatea dintre România și Bulgaria.

Printre opțiunile analizate se află desprinderea din Autostrada A1 București–Pitești, în zona Corbii Mari, la limita județelor Giurgiu și Dâmbovița, sau din zona Bolintin Vale, în județul Giurgiu. O altă variantă vizează conexiunea cu viitoarea Autostradă A6 București–Alexandria, prin nodul rutier Ghimpați, precum și legătura cu viitorul Drum Radial DR 10 Măgurele Expres și Autostrada A0 București Sud.

Studiul de Fezabilitate va include și elemente moderne de proiectare, precum modelarea 3D de tip Building Information Modelling (BIM), criteriu obligatoriu prevăzut în caietul de sarcini.

La finalul lunii august, CNIR a anunțat atribuirea contractului pentru realizarea Studiului de Fezabilitate asocierii formate din ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ S.R.L. (lider) și EMAY Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi.

Reevaluarea ofertelor a avut loc în urma unei decizii a Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor, care, în iulie 2025, a admis parțial o contestație depusă în cadrul procedurii de achiziție și a dispus remedierea acesteia. Contestația fusese formulată pe 20 mai de Activ Proiectare Infrastructură, unul dintre cei 11 ofertanți înscriși în procedură.

Anterior, la data de 9 mai 2025, CNIR desemnase câștigătoare asocierea SC Proiect Construct Regiunea Transilvania – Roads Design pentru realizarea Studiului de Fezabilitate al drumului de mare viteză București–Giurgiu.