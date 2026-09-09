Procesul în dosarul în care fostul mercenar Horaţiu Potra, fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu şi alţi 20 de inculpaţi sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale este programat să înceapă miercuri, de la ora 13.30, la Curtea de Apel Bucureşti. Instanţa a decis în luna aprilie că procesul poate începe pe fond, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins definitiv, în 6 august, contestaţiile formulate în camera preliminară.

Dosarul îi vizează pe cei 22 de inculpaţi, acuzaţi de procurori de fapte despre care susţin că ar fi urmărit destabilizarea României şi crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituţională.

La 2 aprilie, Curtea de Apel Bucureşti a constatat că sunt îndeplinite condiţiile pentru începerea judecăţii pe fond. Hotărârea a fost contestată atât de inculpaţi, cât şi de Ministerul Public, însă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins definitiv contestaţiile la 6 august, astfel că procesul poate începe.

În dosar, Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi de comunicarea de informaţii false, în formă continuată.

Horaţiu Potra a fost trimis în judecată pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive. Fiul său, Dorian Potra, şi nepotul său, Alexandru Potra, sunt acuzaţi de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

În ceea ce priveşte situaţia lui Horaţiu Potra, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis, la 3 septembrie, contestaţia acestuia împotriva măsurii arestului la domiciliu, astfel că fostul mercenar se află în prezent sub control judiciar. Anterior, la 17 iunie, instanţa supremă decisese înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Potra a fost prins în Dubai în septembrie 2025 şi a acceptat să fie adus în România, ceea ce a permis derularea rapidă a procedurilor. El a fost adus în ţară la 20 noiembrie 2025, împreună cu fiul şi nepotul său. În lipsa unui acord de extrădare între România şi Emiratele Arabe Unite, procedura ar fi putut fi mai îndelungată.

Călin Georgescu mai este vizat într-un alt dosar penal, în care este acuzat de propagandă legionară şi de promovarea în public a unor persoane vinovate de genocid şi crime de război. În 3 aprilie, el a scăpat definitiv de controlul judiciar, după ce Tribunalul Bucureşti i-a admis contestaţia.

Ancheta în dosarul în care sunt judecaţi cei 22 de inculpaţi a inclus şi acţiunile poliţiştilor din noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024. În urma unor filtre instituite în mai multe localităţi din Ilfov şi Dâmboviţa, precum şi în Capitală, în maşini au fost descoperite cuţite, pumnale, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare, pistoale şi materiale pirotehnice considerate de anchetatori ca fiind deosebit de periculoase.

Ulterior, în 26 şi 27 februarie 2025, anchetatorii au efectuat 47 de percheziţii în judeţele Sibiu, Mureş, Ilfov, Timiş şi Cluj, la persoane apropiate de Călin Georgescu. Printre cei vizaţi s-a aflat şi Horaţiu Potra. În locuinţa acestuia, anchetatorii au descoperit într-un seif încastrat sub podea pachete cu teancuri de dolari, precum şi numeroase arme.

Procurorii susţin că acţiunile celor 22 de inculpaţi au avut ca urmare „punerea în pericol a securităţii naţionale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituţională, precum şi pentru valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condiţiile legii”.

Judecata pe fond începe miercuri la Curtea de Apel Bucureşti.