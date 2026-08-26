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Incendiu uriaș la un depozit Wildberries din Rusia. Flăcările s-au întins pe 100.000 de metri pătrați

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Incendiu uriaș la un depozit Wildberries din Rusia. Flăcările s-au întins pe 100.000 de metri pătrațidepozitul Wildberries / sursa foto: captură video X
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Din cuprinsul articolului

Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de 25 spre 26 august la unul dintre centrele logistice importante ale gigantului rus de comerț online Wildberries, potrivit RBC.

Depozitul din orașul Kotovsk, regiunea Tambov, a fost cuprins de flăcări după un atac cu drone, potrivit autorităților și relatărilor apărute în presa internațională.

Autoritățile din regiunea Tambov au anunțat că incendiul s-a extins rapid, iar focul a ajuns să afecteze o suprafață de peste 100.000 de metri pătrați.

Guvernatorul regiunii, Evgheni Pervîșov, a declarat că sistemele de apărare antiaeriană și grupurile mobile au distrus 16 drone în timpul atacului.

Un angajat a fost rănit

Potrivit informațiilor preliminare, un angajat al companiei a fost rănit în urma undei de șoc produse în timpul atacului. Personalul aflat în zonă a fost evacuat, în timp ce pompierii au intervenit pentru a împiedica extinderea incendiului.

Locuitorii din zonă au relatat că au auzit mai multe explozii înainte ca depozitul să fie cuprins de flăcări. În timpul nopții au fost introduse și restricții temporare pe aeroportul din Tambov, pe fondul amenințării reprezentate de drone.

Wildberries, țintă repetată în ultimele săptămâni

Atacul de marți nu este un incident izolat. Rețeaua de depozite Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia, a fost vizată în mod repetat în ultimele săptămâni.

Potrivit relatărilor presei internaționale, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii logistice rusești, după ce anterior loviturile cu drone au vizat în special rafinării, depozite de combustibil și obiective industriale.

Kotovsk, considerat unul dintre obiectivele importante

Centrul logistic din Kotovsk este considerat unul dintre obiectivele importante ale Wildberries în Rusia centrală. Potrivit informațiilor publicate de presa ucraineană, complexul a început să funcționeze în 2025 și ar fi urmat să poată stoca, la capacitate maximă, zeci de milioane de produse.

Incidentul vine într-un moment în care atacurile asupra infrastructurii comerciale și logistice din Rusia au devenit tot mai frecvente, iar autoritățile de la Moscova încearcă să limiteze efectele economice provocate de distrugerea unor centre importante de distribuție.

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