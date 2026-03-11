Social

Incendiu puternic, cu mesaj Ro-Alert, la Arad. Fumul dens a acoperit întregul oraș

Comentează știrea
Incendiu puternic, cu mesaj Ro-Alert, la Arad. Fumul dens a acoperit întregul orașPompieri. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Un incendiu puternic a izbucnit la o societate comercială situată în Zona Industrială Aradul Nou, pe drumul spre Zădăreni. La fața locului intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu trei mașini de stingere și două ambulanțe SMURD. Flăcările au cuprins întreaga clădire, generând degajări mari de fum.

Incendiu puternic de vegetație în Maramureș

În urmă cu o zi, un incendiu puternic a cuprins peste cinci hectare de vegetație uscată la marginea pădurii de foioase din localitatea Breaza, potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Maramureș, Adriana Șanta.

La intervenție au participat 15 pompieri ai Stației Târgu Lăpuș, echipe ale SVSU Suciu de Sus și lucrători ai Ocolului Silvic.

Probleme pe calea ferată

Tot marți, un incendiu de vegetație a fost semnalat pe Magistrala 300, între stațiile Feldioara și Apața, la kilometrul feroviar 203+250, de mecanicul trenului IC 532, operat de SNTFC „CFR Călători” S.A.

Mojtaba Khamenei, rănit serios la picioare. Fiul președintelui Pezeshkian susține că Mojtaba Khamenei e „nevătămat”. SUA avertizează Iranul cu privire la minarea Strâmtorii Ormuz. Live text
Mojtaba Khamenei, rănit serios la picioare. Fiul președintelui Pezeshkian susține că Mojtaba Khamenei e „nevătămat”. SUA avertizează Iranul cu privire la minarea Strâmtorii Ormuz. Live text
Forbes 2026: Elon Musk, cea mai bogat om din istorie, cu o avere de 839 miliarde de dolari. Donald Trump e și el inclus în top
Forbes 2026: Elon Musk, cea mai bogat om din istorie, cu o avere de 839 miliarde de dolari. Donald Trump e și el inclus în top

Pentru gestionarea situației, pompierii au fost alertați prin 112, iar Drezina Pantograf a Secției IFTE Brașov a fost folosită pentru verificarea instalațiilor electrice și asigurarea siguranței traficului feroviar. Trenul a fost oprit pe linia curentă și retras în stația Apața până la finalizarea intervenției.

Intervențiile au fost încheiate în jurul orei 16;30, iar circulația trenurilor a revenit la normal. CFR S.A. a anunțat că monitorizează constant situația și aplică toate măsurile necesare pentru prevenirea extinderii incendiului și protecția pasagerilor și a personalului feroviar.

Incendiile de vegetație pe căile ferate nu sunt cazuri izolate. În vara anului trecut, traficul feroviar a fost perturbat de mai multe incendii între Dunărea și Cernavodă Pod, la Valu lui Traian, Jegălia-Perișoru, Fundulea, Medgidia-Mircea Vodă și pe Magistrala București-Constanța, afectând temporar circulația trenurilor spre litoral.

Incendiu la o hală din Carei

Marți dimineață, pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală din municipiul Carei, județul Satu Mare. Focul a afectat aproximativ 200 de metri pătrați, fără a fi înregistrate victime.

Potrivit ISU Satu Mare, alarma a fost dată în jurul orei 05:10, când a fost anunțată izbucnirea incendiului pe strada Tireamului. La fața locului au acționat pompierii din Detașamentul Carei, cu două autospeciale de stingere și un echipaj EPA, în total 10 cadre militare, iar pentru sprijin a fost trimisă o mașină suplimentară din Satu Mare.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau în interiorul halei. Pompierii au reușit să limiteze incendiul și să împiedice extinderea acestuia către alte clădiri din apropiere.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:51 - Viitorul PDF-urilor e incert. AI cere formate mai ușor de citit
09:47 - Mojtaba Khamenei, rănit serios la picioare. Fiul președintelui Pezeshkian susține că Mojtaba Khamenei e „nevătămat”. ...
09:39 - Forbes 2026: Elon Musk, cea mai bogat om din istorie, cu o avere de 839 miliarde de dolari. Donald Trump e și el incl...
09:34 - Una dintre fotbalistele echipei naționale a Iranului a renunțat la viza umanitară și pleacă din Australia: Respectăm ...
09:28 - Marea problemă a lui Nicușor Dan: Dacă termină mandatul, nu dacă îl ia pe al doilea
09:22 - Casa Albă, mesaj privind prețurile la petrol și gaze. Ce promite după ce SUA și Israel vor încheia acțiunile militare...

HAI România!

Marea problemă a lui Nicușor Dan: Dacă termină mandatul, nu dacă îl ia pe al doilea
Marea problemă a lui Nicușor Dan: Dacă termină mandatul, nu dacă îl ia pe al doilea
Zeci de ani de când serviciile secrete din România primau informații despre armele nucleare ale Iranului
Zeci de ani de când serviciile secrete din România primau informații despre armele nucleare ale Iranului
Atacul terorist - pericolul cel mai mare pentru România venit din Orientul Mijlociu
Atacul terorist - pericolul cel mai mare pentru România venit din Orientul Mijlociu

Proiecte speciale