Incendiu puternic, cu mesaj Ro-Alert, la Arad. Fumul dens a acoperit întregul oraș

Un incendiu puternic a izbucnit la o societate comercială situată în Zona Industrială Aradul Nou, pe drumul spre Zădăreni. La fața locului intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu trei mașini de stingere și două ambulanțe SMURD. Flăcările au cuprins întreaga clădire, generând degajări mari de fum.

În urmă cu o zi, un incendiu puternic a cuprins peste cinci hectare de vegetație uscată la marginea pădurii de foioase din localitatea Breaza, potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Maramureș, Adriana Șanta.

La intervenție au participat 15 pompieri ai Stației Târgu Lăpuș, echipe ale SVSU Suciu de Sus și lucrători ai Ocolului Silvic.

Tot marți, un incendiu de vegetație a fost semnalat pe Magistrala 300, între stațiile Feldioara și Apața, la kilometrul feroviar 203+250, de mecanicul trenului IC 532, operat de SNTFC „CFR Călători” S.A.

Pentru gestionarea situației, pompierii au fost alertați prin 112, iar Drezina Pantograf a Secției IFTE Brașov a fost folosită pentru verificarea instalațiilor electrice și asigurarea siguranței traficului feroviar. Trenul a fost oprit pe linia curentă și retras în stația Apața până la finalizarea intervenției.

Intervențiile au fost încheiate în jurul orei 16;30, iar circulația trenurilor a revenit la normal. CFR S.A. a anunțat că monitorizează constant situația și aplică toate măsurile necesare pentru prevenirea extinderii incendiului și protecția pasagerilor și a personalului feroviar.

Incendiile de vegetație pe căile ferate nu sunt cazuri izolate. În vara anului trecut, traficul feroviar a fost perturbat de mai multe incendii între Dunărea și Cernavodă Pod, la Valu lui Traian, Jegălia-Perișoru, Fundulea, Medgidia-Mircea Vodă și pe Magistrala București-Constanța, afectând temporar circulația trenurilor spre litoral.

Marți dimineață, pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală din municipiul Carei, județul Satu Mare. Focul a afectat aproximativ 200 de metri pătrați, fără a fi înregistrate victime.

Potrivit ISU Satu Mare, alarma a fost dată în jurul orei 05:10, când a fost anunțată izbucnirea incendiului pe strada Tireamului. La fața locului au acționat pompierii din Detașamentul Carei, cu două autospeciale de stingere și un echipaj EPA, în total 10 cadre militare, iar pentru sprijin a fost trimisă o mașină suplimentară din Satu Mare.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau în interiorul halei. Pompierii au reușit să limiteze incendiul și să împiedice extinderea acestuia către alte clădiri din apropiere.