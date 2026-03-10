Un joc s-a transformat în tragedie. Copil de 5 ani, găsit fără viață după ce un incendiu a cuprins un șopron plin cu paie

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), tragedia s-a produs marți, 10 martie, în jurul orei 16:00. Flăcările au izbucnit într-un șopron cu suprafața de aproximativ patru metri pătrați, situat într-o gospodărie din localitatea Răspopeni, raionul Șoldănești. În interiorul construcției erau depozitate paie, material care favorizează extinderea rapidă a focului.

La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri și salvatori. În timpul misiunii de intervenție, aceștia au depistat în interiorul șopronului corpul neînsuflețit al copilului de cinci ani.

Conform informațiilor preliminare oferite de salvatori, înainte de izbucnirea incendiului, în interiorul construcției au fost observați doi copii care se jucau. Unul dintre aceștia, în vârstă de 11 ani, a reușit să iasă la timp din șopron după ce a izbucnit focul.

Din nefericire, copilul mai mic nu a mai reușit să părăsească încăperea și a rămas blocat în interiorul construcției cuprinse de flăcări.

Incendiul a fost lichidat de către localnici înainte de intervenția completă a pompierilor. Cauza exactă a producerii incendiului și circumstanțele tragediei urmează să fie stabilite de instituțiile de resort.

Salvatorii atrag atenția că, în această perioadă, odată cu creșterea temperaturilor și intensificarea vântului, riscul producerii incendiilor este sporit. Vegetația uscată și materialele inflamabile se pot aprinde cu ușurință, iar focul se poate răspândi rapid pe suprafețe întinse.

În acest context, pompierii îndeamnă cetățenii să evite aprinderea gunoiului menajer, a vegetației uscate sau a altor deșeuri în gospodării ori pe terenuri deschise. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să nu arunce mucuri de țigară, chibrituri sau alte obiecte aprinse în zonele cu vegetație uscată sau în apropierea spațiilor forestiere.

Autoritățile reamintesc că incendiile de vegetație reprezintă un pericol major pentru mediu, locuințe și siguranța oamenilor. În condiții de temperaturi pozitive, umiditate scăzută și vânt, focarele se pot extinde rapid și pot provoca pagube importante.

Totodată, arderea în câmp deschis a resturilor vegetale este interzisă prin lege. Conform Codului contravențional al Republicii Moldova, arderea resturilor vegetale de orice proveniență se sancționează cu amendă de la 3.000 până la 4.000 de lei pentru persoanele fizice și de la 12 mii de lei până la 15 mii de lei pentru persoanele juridice.

În situații de risc sau în cazul izbucnirii unui incendiu, cetățenii sunt îndemnați să apeleze de urgență Serviciul 112.