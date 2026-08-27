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Incendiu la o hală cu baterii pentru stocarea energiei, în Buzău. Pompierii intervin cu zece autospeciale

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Incendiu la o hală cu baterii pentru stocarea energiei, în Buzău. Pompierii intervin cu zece autospecialeincendiu Buzău / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri noapte la o hală destinată stocării energiei electrice în baterii, în localitatea Stâlpu, județul Buzău. Pompieri din Buzău, Prahova și București-Ilfov au fost mobilizați la fața locului, intervenția fiind îngreunată de specificul instalațiilor și de temperaturile ridicate din interiorul construcției, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău.

Hala are aproximativ 500 de metri pătrați și este echipată cu acumulatori pentru stocarea energiei electrice. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău, incendiul s-a extins la nivelul întregii hale, iar pompierii acționează defensiv, de la o distanță de aproximativ 200 de metri.

Flăcările au cuprins întreaga hală

Incendiul a fost semnalat în noaptea de miercuri spre joi, la un obiectiv din localitatea Stâlpu. Construcția afectată face parte dintr-un ansamblu format din două hale, ambele prevăzute cu instalații de detectare și stingere a incendiilor.

Reprezentanții ISU Buzău au precizat că intervenția este adaptată riscurilor existente la fața locului.

„La acest moment, incendiul se manifestă cu flacără deschisă la nivelul întregii hale. Având în vedere specificul materialelor implicate și evoluția temperaturii în interiorul construcției, forțele de intervenție acționează defensiv, de la o distanță de aproximativ 200 de metri”, au transmis pompierii.

Pompieri din trei județe, mobilizați pentru stingerea incendiului

La intervenție au fost trimise șase autospeciale de stingere din cadrul ISU Buzău, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD.

Sprijinul a venit și din partea ISU Prahova, care a trimis o autospecială de stingere cu pulbere și azot, precum și alte două autospeciale de stingere.

pompieri

Sursa foto: dreamstime.com

ISU București-Ilfov a intervenit cu o autospecială pentru transportul roboților și un container cu pulbere. În total, la operațiune au fost mobilizate aproximativ 10 autospeciale și echipamente specializate.

Fum și în cea de-a doua hală

În apropierea construcției afectate se află o a doua hală, care nu era ocupată în momentul izbucnirii incendiului. Potrivit pompierilor, în interiorul acesteia s-a acumulat fum.

Forțele de intervenție încearcă să limiteze propagarea incendiului și să gestioneze riscurile asociate instalațiilor de stocare a energiei electrice.

La fața locului se află conducerea ISU Buzău, iar Grupa Operativă a fost activată pentru coordonarea intervenției.

Nu au fost raportate victime

Până la momentul transmiterii informațiilor de către autorități, nu au fost raportate victime.

Intervenția pompierilor continuă, iar cauza incendiului urmează să fie stabilită după lichidarea focului și efectuarea cercetărilor specifice.

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