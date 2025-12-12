Republica Moldova. Duma de Stat a Federaţiei Ruse a elaborat un nou pachet de legi represive pentru cei condamnați pe criterii politice. Acestea includ înghețarea conturilor, restricționarea drepturilor de proprietate și refuzul serviciilor consulare.

Restricţiile se referă în special pentru ruşii care au plecat peste hotare pentru anu fi încarceraţi. Măsurile restrictive împotriva persoanelor persecutate pot fi ridicate în cazul anulării verdictului, executării pedepsei, returnării persoanei în patria sa sau decesului acesteia.

Comisia Dumei de Stat pentru Investigarea Imixtiunii Străine în Afacerile Interne ale Rusiei a pregătit un pachet de proiecte de lege care impun noi restricții rușilor condamnați în lipsă pentru „discreditarea” armatei, sustragerea de la îndeplinirea atribuțiilor lor de „agent străin” și participarea la o organizație „indezirabilă”.

Potrivit șefului comisiei, Vasily Piskaryov, inițiativa se va referă la cei găsiți vinovați de infracțiuni penale sau încălcări administrative în temeiul a șase categorii ale Codului Contravențiilor Administrative.

Piskaryov nu a citat articolele codului în sine, dar a enumerat șase infracțiuni în cauză: nerespectarea ordinelor Ministerului Justiției de eliminare a încălcărilor legii privind „agenții străini”, încălcarea procedurilor de operare ca „agent străin”, apeluri la încălcarea integrității teritoriale a Federației Ruse, solicitări de introducere a sancțiunilor împotriva Federației Ruse, „discreditarea” forțelor armate ruse și participarea la activitățile unei organizații „indezirabile”.

Interdicţiile pe care vor să le impună deputaţii ruşi împotriva opozanţilor politicii lui Vladimir Putin se referă la drepturile elementare ale omului, care îi afectează existenţa. Iar unele din ele nu s-au regăsit nici în perioada guvernării lui Iosif Stalin.

Este vorba despre interdicția de înregistrare a unei persoane ca antreprenor individual sau lucrător independent, suspendarea înregistrării drepturilor de proprietate şi suspendarea permiselor de conducere.

Deasemenea, cei condamnaţi pe criterii politice vor fi lipsiţi şi de dreptul de a-şi înregistra mijloacele de transport. Ei nu vor avea dreptul de a contracara credite şi de a încheia contracte de împrumut. Ei nu vor avea dreptul să beneficieze de servicii online de stat și municipale şi de servicii bancare la distanţă în Federaţia Rusă. La fel, vor fi lipsiţi de dreptul la servicii consulare.

Deasemenea, este prevăzută blocarea conturilor şi aplicarea sechestrului pe bunuri. Înghețarea (blocarea) fondurilor și a altor bunuri. La fel, vor fi lipsiţi de dreptul de a reprezenta interesul altor persoane prin procură şi de utilizare a semnăturii electronice.

Piskaryov a precizat că restricțiile vor include și „o serie de alte măsuri”, dar nu specifică care dintre acestea.

Parlamentarii ruşi au maipropus că ruşii condamnaţi pe articole politice, care au reuşit să fugă din ţară, să fie lipsiţi de asistență juridică și de altă natură pentru cei deținuți sau lăsați fără un ban în străinătate; să nu le fie rezolvate probleme legate de cetățenie (inclusiv renunțarea la cetățenie).

Lor le va fi rezolvată obținerea unui nou pașaport; înregistrarea căsătoriilor și schimbarea numelor în străinătate; modificarea actelor de stare civilă; certificarea tranzacțiilor, contractelor, testamentelor și procurilor; obținerea de copii certificate ale documentelor, semnăturilor și traducerilor; legalizarea documentelor străine; și recuperarea documentelor personale.

Dacă rușilor vizați de acest proiect de lege li se datorează plăți de la buget sau transferuri de la persoane fizice și juridice, autoritățile vor redirecționa aceste fonduri către conturi special create în ruble.

Dacă rușii care au reuşit să fugă au rude în Rusia, care depind financiar de ei, Parchetul General le va aloca o „alocație umanitară lunară” din fondurile înghețate ale celor care au plecat.

Decizia de a impune restricții va fi luată de către procurorul general sau adjunctul său. În plus, parchetul general va menține o „Listă publică a persoanelor supuse măsurilor restrictive temporare”, a adăugat Piskaryov.

Acest registru va fi accesibil publicului. Piskaryov afirmă că aceste măsuri vizează „îmbunătățirea procedurii de aplicare a sancțiunilor penale și administrative și protejarea principiului inevitabilității pedepsei”.

Potrivit funcţionarului, în ultimii cinci ani, a existat o „creștere clară a numărului de refuzuri de extrădare a infractorilor motivate politic, în special din partea țărilor NATO”.