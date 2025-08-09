Social Ce se întâmplă cu organismul pe măsură ce îmbătrânește







Îmbătrânirea este procesul de înaintare în vârstă, caracterizat prin uzura și deteriorarea celulelor din organism în timp. Aceasta afectează funcționarea organelor și țesuturilor, abilitățile fizice și capacitatea mentală. Îmbătrânirea poate începe înainte de naștere, celulele deteriorate fiind înlocuite rapid la copii și tineri.

Deteriorarea celulelor și a moleculelor, precum ADN-ul, este cauzată în principal de degradarea celulelor în timp. Semnele îmbătrânirii includ înmuierea cartilajului, reducerea masei musculare și osoase și afectarea comunicării între celulele creierului. Progeria, o afecțiune genetică rară, poate determina îmbătrânirea persoanelor înainte de vârsta de 2 ani, adesea înainte de vârsta de 2 ani.

Pielea devine ridată odată cu vârsta, ridurile crescând și adâncindu-se în jurul ochilor, gurii și frunții. Pielea mai în vârstă este mai uscată și mai puțin elastică, iar derma devine mai subțire. Anumite obiceiuri, precum poluarea, toxinele din țigări și expunerea la soare, pot provoca riduri mai devreme sau mai rapid.

Auzul și vederea se pot agrava odată cu vârsta din cauza factorilor genetici, a bolilor și a factorilor de mediu. Cel mai frecvent tip de pierdere a auzului legată de vârstă este presbiacuzia, care apare treptat în ambele urechi din cauza deteriorării urechii interne. Ceara din urechi devine mai lipicioasă odată cu vârsta, ceea ce face mai dificilă auzirea.

Vederea se deteriorează, de asemenea, odată cu vârsta, cu mai puține lacrimi după vârsta de 40 de ani și o vedere periferică redusă. Perna adiposă se dezumflă, iar pupilele reacționează mai lent, provocând presbiopie.

Îmbătrânirea se accelerează în anumite momente, îmbătrânirea având loc de trei ori: în jurul vârstei de 34, 60 și 78 de ani. Cercetătorii au descoperit că îmbătrânirea a atins două vârfuri: în jurul vârstei de 44 și 60 de ani, afectând sănătatea generală.

În jurul vârstei de 60 de ani, sistemul imunitar începe să se deterioreze rapid și devine mai puțin eficient în combaterea infecțiilor și a bolilor. În jurul vârstei de 60 de ani, oamenii își pierd forța și masa musculară, ceea ce duce la un risc crescut de hipertensiune arterială și probleme de sănătate.

Deși îmbătrânirea nu poate fi prevenită sau inversată în totalitate, anumite alegeri de stil de viață pot ajuta la întârzierea sau prevenirea unor tipuri de leziuni și boli legate de vârstă.

Exercițiile aerobice, antrenamentul de forță și consumul de alimente sănătoase pot ajuta la prevenirea atacurilor de cord, accidentelor vasculare cerebrale, diabetului de tip 2 și căderilor.

Unii oameni cred că se pot „vindeca” de bătrânețe cu ajutorul unor trucuri, dar nu există dovezi științifice care să susțină această idee. Oamenii de știință studiază, de asemenea, molecule, medicamente și vaccinuri pentru a încetini îmbătrânirea sau pentru a inversa unele efecte ale îmbătrânirii, informează livescience.com.