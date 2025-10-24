Imagini de senzație cu fosta judecătoare Camelia Bogdan la sală. S-a lăsat de magistratură și s-a apucat de sport

Celebra Camelia Bogdan, cea care a pronunțat condamnarea în dosarul ICA, pare-se că s-a apucat intesiv de sport. Aceasta frecventează mai multe săli și pare extrem de implicate, potrivit surselor EVZ.

Fosta judecătoare a decis că mai bine se ocupă de condiția fizică, dacă pe parte profesională lucrurile nu mai sunt ce-au fost odată. Aceasta a fost surprinsă la una dintre sălile de sport pe care le frecventează.

Deși merge cu regularitate, nu pare să se țină de treabă întocmai. Dar cine știe, poate temeinicia din magistratură nu se aplică și în acest domeniu. Cert este că are ceva timp liber, mai ales că nici la doctorat nu mai merge.

Mai exact după mai bine de 10 ani de când s-a înscris la acest tip de studii, a fost exmatriculată. Drept urmare nu a mai apucat să își susțină lucrarea, deși public spunea că își dorește acest lucru. De altfel, întreaga sa carieră a căzut pe o pantă descendentă după ce în 2017 a fost pentru prima dată exclusă din magistratură.

Atunci CSM a decis acest lucru după ce au apărut probe și informații potrivit cărora aceasta și-ar fi făcut concediul pe banii Ministerul Agriculturii, parte vătămată în dosarul ICA.

Cert este că în 2018 a mai venit o altă excludere pe numele acesteia. Una dintre ele a fost întoarsă de Înalta Curte. Cu toate acestea, în cele din urmă, Camelia Bogdan a fost exclusă definitiv din tagma magistraților. Acum se recomandă acum ci titlurile de doctor, arbitru international, independent, membru PRIME și expert în combatarea corupției.

Toate aceste titluri sunt obținute în teorie după ce a ieșit din magistratură. Rămâne de văzut dacă va urma un astfel de titlu și în domeniul sportiv sau va fi la fel de perserverentă ca la doctorat.