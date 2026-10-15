Politica

Ilie Bolojan merge la Bruxelles pentru Summitul PPE. Ce teme majore va discuta premierul cu liderii europeni

Ilie Bolojan merge la Bruxelles pentru Summitul PPE. Ce teme majore va discuta premierul cu liderii europeniIlie bolojan / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Prim-ministrul interimar al României, Ilie Bolojan, efectuează, azi, o vizită oficială la Bruxelles, acolo unde va lua parte la lucrările Summitului Partidului Popular European (PPE). Șeful Executivului de la București va fi însoțit în această deplasare de Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului.

Ilie Bolojan merge la Bruxelles pentru Summitul PPE. Ce teme majore va discuta premierul cu liderii europeni

În cadrul reuniunii la nivel înalt, discuțiile se vor concentra pe prioritățile economice ale Uniunii Europene și pe configurarea viitorului buget comunitar. Reprezentanții Guvernului susțin că un punct esențial îl constituie sprijinirea unor politici de coeziune capabile să stimuleze competitivitatea și să impulsioneze reformele structurale necesare pe plan european.

De asemenea, un spațiu important pe agenda întrevederilor ce sunt programate să se desfășoare azi va fi alocat sectorului agricol, un domeniu afectat de multiple provocări în ultima perioadă. Deplasarea oficialilor români urmărește să aducă în prim-plan măsuri adaptate contextului actual.

„De asemenea, vor fi abordate politicile europene în domeniul agriculturii, cu accent pe susţinerea unor măsuri adaptate noilor realităţi şi provocări cu care se confruntă sectorul agricol”, se arată în comunicatul oficial.

De ce nu ți se rumenesc carnea sau legumele. Greșeala pe care o fac chiar și gospodinele pricepute
De ce nu ți se rumenesc carnea sau legumele. Greșeala pe care o fac chiar și gospodinele pricepute
Profesor arestat pentru un discurs și două editoriale. Un ministru, un decan de barou și un președinte de partid sar să îl ajute
Profesor arestat pentru un discurs și două editoriale. Un ministru, un decan de barou și un președinte de partid sar să îl ajute
Parlamentul de la Bruxelles

Sursa foto: dreamstime.com

PNRR și dialogul direct ce va fi purtat cu liderii Uniunii Europene

Un alt subiect de o importanță strategică pentru România, abordat de premierul interimar în cadrul summitului, este stadiul de implementare al Planului Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan va prezenta situația la zi a îndeplinirii jaloanelor și a reformelor asumate prin acest mecanism financiar.

Prezența la Bruxelles reprezintă o oportunitate de consolidare a parteneriatelor europene și de aliniere la obiectivele comune privind dezvoltarea economică globală.

„Participarea la summit reprezintă un prilej de dialog cu liderii europeni privind priorităţile comune şi direcţiile de acţiune pentru o Uniune Europeană mai competitivă, capabilă să răspundă provocărilor actuale şi să îşi consolideze poziţia în economia globală”, au mai afirmat reprezentanții Executivului.

Stiri calde

20:21 - Ilie Bolojan propune un vot pentru Guvernul Niculescu, fără garanții politice. Ce spun liberalii

20:14 - România joacă ultimul meci de acasă al anului împotriva Poloniei. Cât costă biletele și cum pot fi achiziționate

20:05 - Volodimir Zelenski, reacție virală după atacurile lui Donald Trump. Cum a răspuns președintele Ucrainei la summitul d...

19:58 - „Mare brânză” nu mai e doar o zicală. Moldovenii au făcut un caș de 30,7 kilograme și au stabilit un record național....

19:50 - Ce se află în spatele conflictului dintre Trump și Zelenski. Alegerile din SUA complică situația

19:41 - Criza dozelor de vaccin antigripal. Ministerul Sănătății anunță când sosesc noi tranșe în farmacii

HAI România!

Ce se află în spatele conflictului dintre Trump și Zelenski. Alegerile din SUA complică situația

Ce se află în spatele conflictului dintre Trump și Zelenski. Alegerile din SUA complică situația

Guvernul Niculescu, în chinurile facerii

Guvernul Niculescu, în chinurile facerii

Petrișor Peiu ridică semne de întrebare privind contractele Rheinmetall: „De ce fără licitație?”

Petrișor Peiu ridică semne de întrebare privind contractele Rheinmetall: „De ce fără licitație?”

Proiecte speciale