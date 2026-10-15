Prim-ministrul interimar al României, Ilie Bolojan, efectuează, azi, o vizită oficială la Bruxelles, acolo unde va lua parte la lucrările Summitului Partidului Popular European (PPE). Șeful Executivului de la București va fi însoțit în această deplasare de Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului.

În cadrul reuniunii la nivel înalt, discuțiile se vor concentra pe prioritățile economice ale Uniunii Europene și pe configurarea viitorului buget comunitar. Reprezentanții Guvernului susțin că un punct esențial îl constituie sprijinirea unor politici de coeziune capabile să stimuleze competitivitatea și să impulsioneze reformele structurale necesare pe plan european.

De asemenea, un spațiu important pe agenda întrevederilor ce sunt programate să se desfășoare azi va fi alocat sectorului agricol, un domeniu afectat de multiple provocări în ultima perioadă. Deplasarea oficialilor români urmărește să aducă în prim-plan măsuri adaptate contextului actual.

„De asemenea, vor fi abordate politicile europene în domeniul agriculturii, cu accent pe susţinerea unor măsuri adaptate noilor realităţi şi provocări cu care se confruntă sectorul agricol”, se arată în comunicatul oficial.

Un alt subiect de o importanță strategică pentru România, abordat de premierul interimar în cadrul summitului, este stadiul de implementare al Planului Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan va prezenta situația la zi a îndeplinirii jaloanelor și a reformelor asumate prin acest mecanism financiar.

Prezența la Bruxelles reprezintă o oportunitate de consolidare a parteneriatelor europene și de aliniere la obiectivele comune privind dezvoltarea economică globală.

„Participarea la summit reprezintă un prilej de dialog cu liderii europeni privind priorităţile comune şi direcţiile de acţiune pentru o Uniune Europeană mai competitivă, capabilă să răspundă provocărilor actuale şi să îşi consolideze poziţia în economia globală”, au mai afirmat reprezentanții Executivului.