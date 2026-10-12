Uniunea Europeană va urmări ca viitoarele state membre să contribuie la consolidarea securității blocului comunitar, iar alinierea strategică devine un criteriu tot mai important în procesul de aderare, a declarat luni comisarul european pentru extindere, Marta Kos, citată de agenția EFE.

„Securitatea devine tot mai importantă pentru UE, dar și în procesul de extindere. Nu ne putem permite să integrăm noi state membre care nu ne consolidează securitatea”, a spus Marta Kos la sosirea la reuniunea miniștrilor de externe din statele membre.

Miniștrii de externe urmează să discute, printre altele, despre extinderea Uniunii și despre contribuția pe care statele candidate și potențialii candidați o pot avea la consolidarea securității și apărării europene.

Marta Kos a insistat asupra importanței alinierii strategice a țărilor care doresc să adere la UE.

„Subliniem clar că numai acei candidați care sunt aliniați strategic cu noi ni se vor putea alătura”, a declarat comisara europeană.

Ea a precizat că această aliniere vizează inclusiv pozițiile privind sancțiunile, precum și inițiativele referitoare la energie și infrastructură. Declarația face referire și la Serbia, care nu s-a alăturat sancțiunilor UE împotriva Rusiei.

„Trebuie să fim atenți ca, odată ce integrăm noii membri, aceștia să ne facă mai puternici, nu mai slabi”, a afirmat reprezentanta Comisiei Europene.

Comisarul european a a mai spus că respectarea statului de drept și a valorilor europene rămâne esențială în procesul de aderare. Ea a evidențiat în special importanța respectării dreptului internațional în Balcanii de Vest, unde, potrivit acesteia, reapar tendințe naționaliste.

Luna trecută, Marta Kos și-a anulat o vizită în Serbia, acuzând această țară de „glorificare” a fostului lider militar al sârbilor bosniaci Ratko Mladić, care a murit în detenție la Haga, la sfârșitul lunii august.

Comisara europeană a criticat și o inițiativă de revizuire a Camerelor Specializate pentru Kosovo. Ea a declarat că demersul este contrar obligațiilor fundamentale ale Kosovo față de UE și a susținut că modificarea regulilor în timpul desfășurării unui proces judiciar încalcă principiile statului de drept.

Guvernul de la Priștina a acceptat în 2015, sub presiune internațională, înființarea Camerelor Specializate pentru Kosovo, un tribunal cu sediul la Haga, alcătuit din judecători și procurori internaționali.

Instanța judecă, în baza legislației kosovare, cazuri de crime de război atribuite unor foști membri ai Armatei de Eliberare din Kosovo (UCK). Faptele investigate au fost comise în timpul conflictului din 1998-1999 și în perioada imediat următoare.

Conflictul a precedat proclamarea independenței Kosovo față de Serbia, în 2008, independență pe care Belgradul nu o recunoaște.