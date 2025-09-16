România, interesată de Portul Giurgiulești din Republica Moldova

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut marți, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegație a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), condusă de Charlotte Ruhe, managing director pentru Europa Centrală și de Sud-Est.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat stadiul actual al proiectelor desfășurate de BERD în țară, alături de prezentarea direcțiilor strategice pentru perioada următoare. Ambele părți au analizat „priorităţile strategice şi identificarea de noi oportunităţi de cooperare”.

Unul dintre subiectele discutate a fost Portul Giurgiulești din Republica Moldova, care se află în prezent într-un proces de vânzare cu participare internațională, coordonat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Autoritățile române și-au manifestat interesul de „a se implica în acest demers”, în coordonare cu partea moldoveană, având ca scop comun stimularea dezvoltării regionale și „de a sprijini dezvoltarea regională și conectivitatea pe Dunăre și la Marea Neagră”.

Vizita delegației a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a avut ca scop principal trecerea în revistă a proiectelor în curs de desfășurare, identificarea priorităților strategice ale instituției și explorarea unor posibile inițiative comune viitoare.

Printre temele abordate s-au numărat sprijinul acordat de BERD pentru modernizarea infrastructurii la nivel local, inițiativele de creștere a ratei de absorbție a fondurilor europene, precum și promovarea parteneriatelor public-private.

De asemenea, discuțiile au inclus „schimbul de bune practici privind parteneriatele public-private și eficientizarea activității companiilor de stat”.

Guvernul României continuă colaborarea cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), vizând o administrare mai eficientă a fondurilor publice, stimularea unei creșteri economice sustenabile și implementarea unor proiecte strategice cu impact la nivel local și național.

Ilie Bolojan și-a exprimat aprecierea față de activitatea BERD în România și față de sprijinul acordat unor investiții esențiale. Printre acestea se numără programul de creștere a eficienței energetice a clădirilor publice din Brașov, lucrările de modernizare a sistemului de termoficare și proiectele de regenerare urbană din Timișoara, precum și inițiativele din domeniul energiei verzi, concretizate prin dezvoltarea unor parcuri fotovoltaice în județele Dolj și Olt.

La discuții au participat și Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, alături de Ciprian-Constantin Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, evidențiind interesul autorităților pentru extinderea cooperării în domenii cheie pentru dezvoltarea infrastructurii și tranziția energetică, a transmis gov.ro.