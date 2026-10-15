Premierul interimar Ilie Bolojan s-a întors joi seară de la Bruxelles, cu o cursă de linie a companiei Tarom, după participarea la summitul Partidului Popular European. Acesta a călătorit la clasa business, însoțit de ofițeri ai Serviciului de Protecție și Pază (SPP). La îmbarcare a apărut o problemă cu depozitarea bagajului său, care a provocat agitație la bordul aeronavei.

Ilie Bolojan a ales o cursă comercială Tarom pentru deplasarea de întoarcere de la Bruxelles, călătorind alături de ceilalți pasageri ai companiei aeriene. Premierul interimar a ocupat un loc la clasa business, iar ofițerii SPP care îl însoțeau au urcat în aeronavă după acesta.

La îmbarcare, a apărut o problemă legată de bagajul său. Compartimentul destinat depozitării bagajelor nu mai avea suficient spațiu, iar situația a provocat o scurtă agitație în avion. Problema a fost ulterior rezolvată.

În cursul zilei de joi, Ilie Bolojan a participat la summitul Partidului Popular European, organizat la Bruxelles. Pe agenda reuniunii s-au aflat viitorul buget al Uniunii Europene, finanțarea agriculturii, fondurile de coeziune și competitivitatea economică.

Premierul interimar a avut pe agenda sa și situația Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În timpul deplasării în Belgia, Ilie Bolojan a fost cazat la același hotel cu președintele Nicușor Dan, aflat în capitala europeană pentru o altă reuniune.

Cei doi au avut o întâlnire miercuri seară, 14 octombrie, după ora 23:00, într-o perioadă în care la București continuau discuțiile pentru formarea noului Executiv.

Joi, președintele a fost întrebat de jurnaliști dacă întrevederea a avut legătură cu negocierile politice. Nicușor Dan a confirmat că s-a întâlnit cu premierul interimar, însă a afirmat că discuțiile nu au avut caracterul unor negocieri.

„Cu domnul Bolojan a fost o întâlnire la 11 seara, absolut cordială, relaxată și în care subiectele au fost atinse, dar nu negociate, tranzacționate”, a declarat președintele.

În cadrul discuțiilor cu jurnaliștii, Nicușor Dan a fost întrebat și despre posibilitatea de a se alătura unei familii politice europene.

Președintele a afirmat că, în contextul negocierilor privind viitorul buget al Uniunii Europene, consideră mai importantă constituirea unor alianțe între state decât afilierea la o anumită familie politică.

Declarațiile au fost făcute în timpul vizitei la Bruxelles, unde șeful statului și Ilie Bolojan au participat la reuniuni europene diferite.