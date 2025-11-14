Ilie Bolojan ar fi decis lista finala pentru conducerea Consiliul de Administrație al TVR

Premierul Ilie Bolojan ar fi finalizat lista candidaților pe care PNL îi va propune în Consiliul de Administrație al Televiziunii Române, potrivit stiripesurse.ro. Votul în plenul Parlamentului pentru pachetul de numiri la TVR, Radio România și Autoritatea Electorală Permanentă va avea loc săptămâna viitoare.

Vlad Mircea Pufu, fost senator liberal și antreprenor în zona media, va fi inclus în Consiliul de Administrație al Televiziunii Române. Sursele politice îl descriu ca pe un nume cu experiență practică în televiziune și cu influență în structurile partidului.

Vlad Nistor, profesor universitar, diplomat și fost europarlamentar, va face parte din CA. Acesta este cunoscut ca istoric al relațiilor internaționale și are legături apropiate de nucleul academic al PNL.

Același site menționează și numele fostei consiliere a lui Traian Băsescu, Adriana Săftoiu, pentru poziția de șef al TVR.

Vlad Nistor este considerat principalul favorit pentru funcția de președinte-director general al TVR. Alegerea sa este susținută în partid datorită profilului academic, experienței diplomatice și imaginii de intelectual public.

Nistor este profesor la Universitatea din București, fost șef al Institutului Diplomatic Român și a reprezentat România în Parlamentul European. Aceste experiențe îi conferă un portofoliu profesional recunoscut în mediul academic și diplomatic.

Sursele nu exclud ca senatorul liberal Vlad Mircea Pufu și Radu Carp să fie luați în calcul pentru funcția de președinte-director general al TVR, în funcție de negocierile din coaliție și dinamica Parlamentului. Pufu este cunoscut pentru experiența în presă și televiziune și a fost președinte al Comisiei de Cultură din Senatul României.

Radu Carp este apreciat în partid pentru profilul său de specialist în drept și politici publice, fiind văzut ca o opțiune pentru stabilitate instituțională și rigoare procedurală. Votul în plenul reunit al Parlamentului pentru pachetul de numiri la TVR, Radio România și Autoritatea Electorală Permanentă este așteptat să aibă loc săptămâna viitoare.