Monden

Ilie Bolojan ar fi decis lista finala pentru conducerea Consiliul de Administrație al TVR

Comentează știrea
Ilie Bolojan ar fi decis lista finala pentru conducerea Consiliul de Administrație al TVR
Din cuprinsul articolului

Premierul Ilie Bolojan ar fi finalizat lista candidaților pe care PNL îi va propune în Consiliul de Administrație al Televiziunii Române, potrivit stiripesurse.ro. Votul în plenul Parlamentului pentru pachetul de numiri la TVR, Radio România și Autoritatea Electorală Permanentă va avea loc săptămâna viitoare.

PNL va desemna membri cu experiență în media și diplomație pentru Consiliul de Administrație al TVR

Vlad Mircea Pufu, fost senator liberal și antreprenor în zona media, va fi inclus în Consiliul de Administrație al Televiziunii Române. Sursele politice îl descriu ca pe un nume cu experiență practică în televiziune și cu influență în structurile partidului.

Vlad Nistor, profesor universitar, diplomat și fost europarlamentar, va face parte din CA. Acesta este cunoscut ca istoric al relațiilor internaționale și are legături apropiate de nucleul academic al PNL.

Același site menționează și numele fostei consiliere a lui Traian Băsescu, Adriana Săftoiu, pentru poziția de șef al TVR.

Meghan Markle ar putea rămâne fără serialul Netflix. Decizia se ia de Crăciun
Meghan Markle ar putea rămâne fără serialul Netflix. Decizia se ia de Crăciun
Isărescu, cere „precauție” față de creșterea salariului minim. Ce spune despre cursul leu-euro și creșterea TVA
Isărescu, cere „precauție” față de creșterea salariului minim. Ce spune despre cursul leu-euro și creșterea TVA

Vlad Nistor, favorit pentru șefia Televiziunii Române

Vlad Nistor este considerat principalul favorit pentru funcția de președinte-director general al TVR. Alegerea sa este susținută în partid datorită profilului academic, experienței diplomatice și imaginii de intelectual public.

PNL

PNL. Sursa foto: Facebook/PNL

Nistor este profesor la Universitatea din București, fost șef al Institutului Diplomatic Român și a reprezentat România în Parlamentul European. Aceste experiențe îi conferă un portofoliu profesional recunoscut în mediul academic și diplomatic.

PNL are mai mulți candidanți pentru șefia TVR

Sursele nu exclud ca senatorul liberal Vlad Mircea Pufu și Radu Carp să fie luați în calcul pentru funcția de președinte-director general al TVR, în funcție de negocierile din coaliție și dinamica Parlamentului. Pufu este cunoscut pentru experiența în presă și televiziune și a fost președinte al Comisiei de Cultură din Senatul României.

Radu Carp este apreciat în partid pentru profilul său de specialist în drept și politici publice, fiind văzut ca o opțiune pentru stabilitate instituțională și rigoare procedurală. Votul în plenul reunit al Parlamentului pentru pachetul de numiri la TVR, Radio România și Autoritatea Electorală Permanentă este așteptat să aibă loc săptămâna viitoare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:26 - Trei membri ai rețelei rezerviștilor SRI și SIE, arestați
16:21 - Consumatorii din Sectorul 5, fără gaze din cauza unei conducte avariate de lucrătorii Apa Nova
16:15 - CSM acuză atacuri ale ONG-urilor la adresa ICCJ și susține că politicienii manipulează opinia publică
16:06 - Primele rezultate ale autopsiei în cazul fetiței moarte la o clinică stomatologică. Medicii, anchetați de două Colegii
15:59 - Ilie Bolojan indică singura condiție pentru ca actuala coaliție să funcționeze
15:53 - Washingtonul susține reformele în justiția de la Chișinău. Noi angajamente anunțate

HAI România!

Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn

Proiecte speciale