IDF anunță distrugerea unui presupus sit secret de dezvoltare nucleară în apropiere de Teheran

IDF anunță distrugerea unui presupus sit secret de dezvoltare nucleară în apropiere de Teheran
Armata israeliană (IDF) a anunțat că a distrus un sit secret asociat programului de dezvoltare a armelor nucleare al Iranului, într-o operațiune despre care oficialii spun că a avut loc la începutul lunii martie 2026, potrivit The Jerusalem Post.

Informația a fost prezentată public într-o conferință de presă susținută de purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), iar ulterior a fost confirmată de surse israeliene citate de presa internațională.

Potrivit declarațiilor oficiale, locația vizată s-ar afla la periferia nord-estică a capitalei iraniene, Teheran, și ar fi fost implicată în activități legate de dezvoltarea armelor nucleare.

Deși au existat inițial întrebări cu privire la importanța strategică a instalației pentru programul nuclear iranian, surse israeliene citate de presă susțin că situl reprezenta un element semnificativ în infrastructura nucleară a Iranului.

Anunțul făcut de purtătorul de cuvânt al IDF

Informațiile despre operațiune au fost prezentate public pe 3 martie 2026 de purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, generalul de brigadă Effie Defrin, în cadrul unei conferințe de presă. Oficialul a declarat că forțele aeriene israeliene au lovit și distrus un sit despre care Israelul susține că era implicat în dezvoltarea armelor nucleare.

Conform declarației sale, locația ar fi fost cunoscută sub numele de Min Zadai și se află „la periferia nord-estică a Teheranului”. Defrin a precizat că instalația era asociată cu activități de dezvoltare a armamentului nuclear.

În cadrul briefingului de presă, acesta a afirmat că situl „era legat de dezvoltarea armelor”, potrivit informațiilor prezentate de armata israeliană.

Îndoieli inițiale privind importanța sitului

După anunțul oficial, au existat întrebări în spațiul public cu privire la rolul real al instalației în programul nuclear al Iranului. Unele analize au pus sub semnul întrebării cât de esențială era această locație pentru planurile nucleare ale regimului iranian.

Totuși, potrivit unor surse israeliene citate de publicația The Jerusalem Post, informațiile disponibile ar indica faptul că situl reprezenta o componentă importantă a activităților de dezvoltare nucleară. Sursele citate au afirmat că există date care confirmă „pericolele pe care le reprezenta situl”.

Operațiunea și detaliile despre instalație au fost prezentate în contextul preocupărilor internaționale legate de programul nuclear al Iranului, care a fost subiectul unor negocieri și controverse diplomatice de-a lungul ultimilor ani.

IDF, fată de programul nuclear iranian

Programul nuclear al Iranului rămâne unul dintre cele mai sensibile subiecte în politica de securitate din Orientul Mijlociu. Israelul a declarat în mod repetat că nu va permite Iranului să dezvolte arme nucleare, în timp ce Teheranul afirmă că programul său nuclear are scopuri exclusiv civile.

Anunțul privind distrugerea sitului Min Zadai intervine într-un context regional tensionat, în care informațiile legate de activități nucleare și posibile operațiuni militare sunt atent monitorizate de comunitatea internațională.

Detaliile complete despre operațiune, inclusiv modul în care a fost realizată lovitura aeriană sau amploarea pagubelor, nu au fost prezentate public în totalitate. De asemenea, autoritățile iraniene nu au oferit imediat o reacție oficială în legătură cu aceste afirmații.

